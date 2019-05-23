Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için dört gün sürecek oy verme işlemleri başladı. Hollanda ve İngiltere’de seçmenler sandık başına gitti.

Seçimler İrlanda ve Çekya’da cuma, Fransa dahil bazı ülkelerde cumartesi, aralarında Almanya’nın da bulunduğu çoğu ülkede ise pazar günü yapılacak.

28 üyeli Avrupa Birliği’nde 26 Mayıs’a dek sürecek olan AP seçim sürecinde yaklaşık 418 milyon seçmen 751 milletvekili için oy kullanacak. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas “Gezegenimiz üzerinde sınırlar üstü en büyük seçimler ve geleceğimiz hakkında karar verme fırsatı” diye nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, aşırı sağcı partilerin yüksek oy oranına ulaşması bekleniyor.

Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi pek çok kentte eylemler düzenleyen Avrupalılar "milliyetçi partilere oy yok" dedi. 19 Mayıs'ta Almanya’daki eylemlere 150 bine yakın kişi katıldı. En büyük gösteri Köln’de gerçekleşti. Avrupa genelinde toplam 49 kentte yüz binlerce insanın katıldığı gösterilerde milliyetçi, sağ popülist parti ve akımlara oy vermeme çağrısı yapıldı. (DIŞ HABERLER)

AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok

Avrupa’da seçim rüzgarları