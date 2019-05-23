Van’da iki muhtar bir kez daha görevlerinden alındı

Van’da geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanan ancak 31 Mart seçimlerinde yeniden halk tarafından seçilen Edremit’e bağlı Süphan Mahallesi Muhtarı Ayhan Komi ve Şabaniye Mahalle Muhtarı Çetin Bilir bir kez daha görevlerinden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2018 tarihinde görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahalle Muhtarı Ayhan Komi ve Şabaniye Mahalle Muhtarı Çetin Bilir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini açık farkla kazanarak yeniden muhtar seçildi.

MA’da yer alan habere göre; Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, Komi ve Bilir’in görevden alınması için İçişleri Bakanlığına başvurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığının her 2 muhtarı görevden aldığı ve bu durumun muhtarlara sadece sözlü olarak bildirildiği belirtildi.

Süphan Mahallesi Muhtarı Ayhan Komi Fotoğraf: MA

Süphan Mahalle Muhtarı Komi 7 bin oyun 4 bin 300’ünü, Şabaniye Mahalle Muhtarı Bilir ise kullanılan yaklaşık 10 bin oyun 6 binini alarak halk tarafından muhtar seçilmişti.

Şabaniye Mahalle Muhtarı Çetin Bilir Fotoğraf: MA

LİCE’DE DE 10 MUHTAR İKİNCİ KEZ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Lice Kaymakamlığı da benzer bir talepte bulunmuş ve İçişleri Bakanlığı 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde seçilen 10 mahalle muhtarını görevden uzaklaştırmıştı. Kaymakamlık, muhtarlara gönderdiği yazıda, muhtarları uzaklaştırma gerekçesi olarak ise haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmaları göstermişti. (HABER MERKEZİ)