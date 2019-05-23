Milas’ta 3 işçinin can verdiği feldspat madeni kaçak çalıştırılıyormuş

Milas’ta Kömürcüoğlu Gruop’a bağlı feldspat maden ocağında 3 işçinin can verdiği iş cinayetiyle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Mehmet Bıçakçı, orman izni olmaması dolayısıyla madenin kaçak çalıştığını söyledi. CHP Milletvekili Süleyman Girgin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bıçakçı’ya yönelttiği “Kaçak çalışıyorsa ne yaptırım uygulandı?” sorusu ise yanıtsız kaldı. Maden ocağı sahipleri AKP ile yakın ilişkileriyle gündeme gelmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 Mayıs 2019 tarihinde yapılan torba yasa görüşmelerinde Milas’taki iş cinayeti gündem oldu. CHP Milletvekili Girgin, Enerji Bakanlığı’nın iş cinayetinin yaşandığı 18 Şubat günü madende denetim yapıldığı açıklamasını hatırlatarak “Şimdi, insanın aklına hangi soru geliyor? Denetimler kağıt üzerinde mi yapılmaktadır?” diye sordu.

KAYITLARA GÖRE ÇALIŞMA YOKTU

Komisyonda konuşan MAPEG Genel Müdürü Mehmet Bıçakçı, sahaları denetlediklerini ileri sürerek “O kazayla ilgili, Milas’taki kazayla ilgili olarak, biz 30 Mayıs’ta zaten denetim yapmışız. Yaptığımız denetim sonucunda burada faaliyette bulunulmamasına yönelik olarak çalışmışız ve orman izni olmadığından dolayı zaten çalışamayacaklardı, orman izni olmadığından dolayı çalışılmıyordu sahada. Ondan dolayı, o sahada çalışma olmadığından dolayı, yani orada çalışma yoktu bizim kayıtlarımıza göre” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın “Peki, bunları kim denetleyecek?” sorusu üzerine Komisyon Başkanı “Şimdi arkadaşlar, her birinin başına asker koyamazsın elbette. Yani bunu elbette Bakanlık denetleyecek, orası denetleyecek” yanıtını verdi.

VALİLİĞİN BİLGİSİ VAR

Süleyman Girgin ise “Denetimler yapılmıştır ve firmaya gerekli uyarılar da kendisine iletilmiştir bildirimler yapılmıştır, diyor. Pekâlâ bildirimler yapıldı, adam yine çalışmaya devam etti, firma yine çalışmaya devam etti, bu konuda ne yaptık? Bir yaptırım uyguladık mı?” sorusunu yineledi. Mehmet Bıçakçı soru üzerine “Şimdi Sayın Başkanım, zaten faaliyet dışında üretim yapmaya başlarsa biz hemen faaliyetini durduruyoruz ve cezalarımız var, o cezaları uyguluyoruz kendilerine. O cezalarımız zaten valiliğimize yazılmıştır” demekle yetindi.

BAĞIMSIZ NEZARETÇİ TALEBİ AKP VE MHP TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Enerji Bakanlığının soru önergesinde verdiği cevapta nezaretçi defterinin düzenli olarak tutulduğunu belirttiğini aktaran Girgin, maaşını patrondan alan nezaretçilerin denetim görevini azledilme kaygısıyla tam olarak yapamadıklarını söyledi. Madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılabilmesi için daimi nezaretçinin ruhsat sahibinden bağımsız olması gerektiğini dile getiren Girgin, önergelerin kabul edilmesini istedi. Öneri AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

3 işçinin can verdiği madeni işleten Kömürcüoğlu Group sahiplerinden Bircan Kömürcüoğlu, Çine’den AKP belediye başkan aday adayı olmuştu. Bircan Kömürcüoğlu; Rodos Madenciliğin sahibi, aynı zamanda bu dönem Çine’den AKP belediye başkan aday adayı olarak ailenin siyasetteki daha aktif yüzü. Nihat Zeybekçi, Berat Albayrak, Bilal Erdoğan’la fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Bircan Kömürcüoğlu AKP içindeki adaylık sürecinde kendine yer tutmaya çalıştı. (İstanbul/EVRENSEL)