Reel kesim güven endeksi mayısta 6,6 puan düştü

Reel kesim güven endeksi (RKGE) mayıs ayında bir önceki aya göre 6,6 puan düşüşle 98,9 puana ve mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,3 puan düşüşle 94,7 puana geriledi. RKGE’nin 100 puanın altına düşmesi anketin kapsadığı ‘reel kesim temsilcilerinin’ kötümser olduğuna işaret ediyor.

Merkez Bankası tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek hazırlanan 2019 yılı mayıs ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları yayımlandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 94,7 seviyesine geriledi. Bir önceki anket döneminde beklenti iyimser görünüyordu.

ÜRETİM DÜŞMEYE DEVAM EDECEK, İŞSİZLİK ARTACAK

Ankete katılan 1720 patron, son 3 ayda bir önceki yılın aynı ayına göre üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarında azalış olduğunu kaydetti. Patronların ortalama birim maliyeti ise bu dönemde arttı. Patronların gelecek 3 aylık döneme ilişkin beklentisi de kötümser. Hem gelecek 3 ayda bir önceki aya göre, hem de bir önceki yılın aynı ayına göre üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarı ve ortalama birim maliyetinde artış bekleniyor. Bunun yanında yıllık bazda satış fiyatının ise düşeceği beklentisi bulunuyor. Patronlar, gelecek 3 ayda bir önceki yılın aynı ayına göre istihdamda azalış bekliyor.

Kısa oklar bir önceki aya göre olan değişimleri (aylık), uzun oklar ise bir önceki yılın aynı ayına göre olan değişimleri (yıllık) gösteriyor. Maliyet ve satış fiyatı değişkenleri dışındaki değişkenlerde mavi oklar artışı, kırmızı oklar azalışı gösteriyor.

‘SİPARİŞLER NORMALİN ALTINDA’

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

İYİMSERLERİN ORANI YALNIZCA YÜZDE 5.6

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,6’ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 67,1’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27.3’e yükselmiştir.

HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA DA KÖTÜMSERLİK ARTIYOR

Sektörel güven endeksleri, mayıs ayında hizmette yüzde 4,4; perakendede yüzde 0,7 ve inşaatta yüzde 7,7 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta sektörel güven endeksleri hizmette 79,4’e; perakendede 89,9’a ve inşaatta 49,8’e geriledi. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK’e göre, mayıs ayında hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8; yüzde 3,7 ve yüzde 4,7 azalarak 75,1; 73,2 ve 90 düzeylerine geriledi. Perakende ticaret sektöründe mayısta geçen aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 0,3 düşüşle 73,3 ve 87,6 düzeylerine inerken, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1,1 düşüşle 109 düzeyinde gerçekleşti.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,9 ve yüzde 8,8 düşüşle 38,4 ve 61,2’ye geriledi. (EKONOMİ SERVİSİ)