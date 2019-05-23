EMO ve Haber-Sen: Deneyimli kadrolar TRT’den tasfiye ediliyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) “İstihdam fazlası personel” olarak gösterilen 169 kişinin TRT’den başka kurumlara gönderilmek istenmesini protesto etti. TRT Ankara Radyosu önündeki açıklamaya HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç destek verdi.

Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir, “Siyasal iktidarın ‘istihdam fazlası personel’ uygulaması deneyimli kadroların tasfiyesine dönüştü. Kamu hizmeti yayıncılığından yana yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçilmelidir” dedi. Uzman kadroların nereye gönderileceğinin açıklanmasını isteyen Özdemir, yetkililere “Bir mühendis, ses sanatçısı, prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı ve diğerleri bu ülkede kolay yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan bu çalışanları hangi kuruma göndermeyi düşünüyorsunuz? Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın yanına Hazine ve Maliye Bakanlığına mı?” sorularını yöneltti. Özdemir kurumun birilerinin ‘arka bahçesi’ olmadığını dile getirerek, “TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekan olarak görenler bilmelidir ki TRT emekçileri sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

EMO Genel Başkanı Gazi İpek ise, kurumda yaşananlar için bütün demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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