Dört barış akademisyeninin davası ertelendi

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan ve kamuoyunda "barış akademisyenleri" olarak anılan isimlere yönelik açılan ilk davada bir süre tutuklu kalan Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’un yargılandığı davanın 10. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre Akademisyenlerin Avukatı Meriç Eyüboğlu sağlık mazereti bildirerek duruşmaya katılamadığı için mahkeme, duruşmayı 15 Ekim saat 10.00’a bıraktı. Ayrıca akademisyenler Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’un hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) hususunda beyanda bulunmaları ve esasa karşı savunmalarını sunmaları için başlatılan istinabe işlemlerinin beklenmesine karar verildi.

MÜTALAA TEKRAR EDİLDİ

Mahkeme başkanı, duruşmada hazır bulunan Akademisyenler Esra Mungan ve Meral Camcı’ya HAGB hususundaki beyanlarını sordu. Akademisyenler avukatlarının olduğu celsede beyanda bulunmak istediklerini söyledi. Duruşma savcısı 3 Eylül 2018 tarihli mütalaasını tekrarlayarak sanıkların Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2* uyarınca cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme yurt dışındaki akademisyenlerin savunmalarının alınması için istinabe işlemlerinin beklenmesi ve avukatın mazeretinin kabulüyle duruşmayı erteledi.

BİR DOSYADA YETKİSİZLİK KARARI

İstanbul Adliyesinde barış akademisyenlerinden Sedat Yağcıoğlu’nun da birinci duruşması görüldü. Hacettepe Üniversitesinden Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu ve avukatının katılmadığı duruşmada 24. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek dosyayı Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi. (HABER MERKEZİ)

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AKADEMİSYENLERE DESTEK VERENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere destek olmak için kendilerini savcılığa ihbar eden 17 kişiden Sanatçı Zeynep Tanbay ve Yazar Halim Bulutoğlu hakim karşısına çıktı.

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifinin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza atan akademisyenlere destek olmak için kendilerini savcılığa ihbar eden sanatçı, gazeteci ve yazarlar hakkında açılan davaların duruşmaları başladı. 17 yazar, gazeteci ve sanatçı hakkında ayrı ayrı “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim karşısına çıkan Sanatçı Zeynep Tanbay ve Yazar Halim Bulutoğlu, yaptıkları savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme, Tanbay ve Bulutoğlu’nun duruşmasını 24 Eylül’e erteledi. (İstanbul/MA)

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