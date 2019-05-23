23 Mayıs 2019 15:21

Ankara Büyükşehir Belediyesinde araç sayısı azaltılmaya başladı

Mansur Yavaş'ın talimatıyla belediye birimindeki araç sayıları azaltılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde araç sayısı azaltılmaya başladı

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Büyükşehir Belediyesince kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla makam araçları dahil belediye birimlerindeki diğer araç sayılarının da azaltılmaya başlandığı açıklandı.

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla tasarruf için adım atıldığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayılarının azaltılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.

    İLK TASARRUF ADIMI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

    EGO Genel Müdürlüğünce giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasının hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü. Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor. Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak" denildi. (Ankara/DHA)

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