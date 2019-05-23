Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek iddianame düzenlendi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 8 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesi ile savcılıkça verilen talimat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak 2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anlatıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin bu dosyayla birleştirildiği anlatılan iddianamede, 5 ayrı suçlamaya yönelik Twitter'da "ccanannnn" adıyla yaptığı paylaşımlara da yer verildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak 2013'teki PKK'nin kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşımına yer verilerek "Kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluşturduğu" ifadesi kullanıldı.

KAFTANCIOĞLU SUÇLAMALARI REDDETİ

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Suçlamaları reddeden Kaftancıoğlu, 24 Nisan 2012'de "Ermeni soykırımı" şeklindeki paylaşımın kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımları ise kendisinin yaptığını, insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığını söylediği iddianamede yer aldı. Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (İstanbul/DHA)