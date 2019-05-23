Fransa yapımı silahları araştıran gazetecilere soruşturma

17 hak savunucusu örgüt yaptıkları açıklama ile Fransa’da gazetecilere Yemen’de kullanılan Fransa yapımı silahlar üzerine araştırma yapmalarından dolayı “Ulusal güvenliğin gizliliğine zarar verme” suçlamasıyla ön soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Fransa’nın istihbarat servisleri, Yemen’deki savaşta kullanılan Fransa yapımı silahlar üzerine araştırma yaptıkları gerekçesiyle Fransalı gazetecileri sorgulamaya çağırdı. Bunun üzerine, insani yardım ve insan hakları çalışmaları yapan 17 sivil toplum örgütü bugün ortak bir açıklama yayımlayarak basın özgürlüğüne yönelik tehditleri kınadı.

Araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten Fransa merkezli Disclose kanalından Geoffrey Livolsi ve Mathias Destal ile Radio France’ın araştırma biriminden Benoit Collombat, Salı ve Çarşamba günleri İç Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne (DGSI) ifade verecek. Paris Savcılığı, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın şikayeti üzerine “ulusal güvenliğin gizliliğine zarar verme” suçuna ilişkin bir ön soruşturma başlatmıştı. Gazeteciler, bu soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye çağrıldı.

Açıklamada 15 Nisan’dan bu yana Fransa’nın Yemen’e gönderdiği silahlar üzerine araştırma yapmayı sürdüren Disclose’nin, bir Suudi kargo gemisinin Fransa yapımı askeri ekipman yüklemesi yapmak için Le Havre limanına vardığını ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada; “Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly’nin doğrulamak zorunda kaldığı bilgiler, sivil toplum örgütlerimizi ve milletvekillerini harekete geçirdi. Bunun sonucunda, Suudi kargo gemisi geçen Cuma günü planlanan yüklemeyi yapamadan Fransa’dan ayrıldı” denildi.

Açıklamada Disclose ve iş birliği yaptığı kurumlar tarafından açığa çıkarılan bilgilerin kamu yararı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu bilgiler, Fransa yapımı silahların, Fransa’nın Silah Ticareti Anlaşması gereğince sahip olduğu uluslararası yükümlülükler ile Yemen konusunda Avrupa Birliği’nin Ortak Tutumu’nu ihlal ederek, Yemen’deki savaş suçlarında kullanılmış olabileceğini doğruluyor. Üstelik Fransa, Silah Ticareti Anlaşması’nın en önemli savunucularından biridir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ve Florence Parly’nin geçen hafta bir kez daha teyit ettiği üzere, üç gazetecinin yargılanmakla tehdit edilmesi, basın özgürlüğüne ve basın kaynaklarının korunmasına yönelik tehdit oluşturur ve bu tehdit kabul edilemez.”

Benoit Collombat, Mathias Destal ve Geoffrey Livolsi yalnızca sorumluluk bilinciyle işlerini yaptıkları için tehdit edildiği vurgulanan açıklamada; “Bu üç gazeteci, Fransa’nın süregelen askeri operasyonlarını deşifre etmemiş ve Fransa’nın hiçbir askeri personelini tehlikeye atmamıştır. Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak, bu hafta ifade vermeye çağrılan gazeteciler ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiririz. Fransa İçişleri Bakanı’na, Silahlı Kuvvetler Bakanı’na ve Avrupa ve Dışişleri Bakanı’na, basına yönelik baskılara son verme ve basın kaynaklarının gizliliğini güvence altına alma çağrısında bulunuyoruz” denildi.

İMZACILAR: