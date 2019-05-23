AKP’lilerden Ahmet Davutoğlu’ya vefasızlık suçlaması

AKP’liler tarafından oluşturulan Gönül Mimarları İnisiyatifi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 27 Mayıs’ta Diyarbakır’da katılacağı iftar yemeği öncesi Çift Kapı’da basın açıklaması yaptı, İnisiyatif Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, Erdoğan’ın yanında olduklarını belirtti. Davutoğlu’nun AKP’yi parçalama yolunda gayret sarf ettiğini belirten Arslanoğlu, Davutoğlu’yu vefasızlıkla suçlayarak, “Bölgedeki mütedeyyin Kürtlerin desteğini alabileceklerini düşünerek bu işe bölgenin kalbi konumundaki Diyarbakır’dan start verecekleri havasını estirmişlerdir” dedi. Arslanoğlu, “Kutlu davamızı sırtından hançerlemek isteyenler bu şehre gelmesinler! Bu düşünceleri taşıyıp bu şehre gelenler, kendilerine taraftar ve destekçi bulamazlar” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni partinin kuruluşunu Diyarbakır'da ilan edeceği iddia edilmişti.(DiyarbakırEVRENSEL)

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