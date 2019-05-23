23 Mayıs 2019 12:28

İngiltere'de Başbakan Theresa May istifa edecek iddiası

AB'den çıkış senaryolarını kabinesine kabul ettiremeyen Theresa May'in başbakanlıktan istifa edeceği iddia ediliyor.

İngiltere'de Başbakan Theresa May istifa edecek iddiası

Fotoğraf: AA

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    İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla ilgili Brexit sürecinde siyasi olarak yıpranan Başbakan Theresa May'in istifa edeceğine dair haberler yoğunlaştı. İngiltere'nin AB'den çıkışına dair hazırlanan 4 senaryo ve 3 gümrük birliği seçeneğini daha önce kabul ettiremeyen May, yeni bir anlaşmayı parlamentoya getirmeye çalışıyordu. Ancak kabinesi yeni bir Brexit anlaşmasına karşı çıkan May'in üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. Tüm bu süreçlerde siyasi olarak yıpranan May'in yeni bir anlaşmayı parlamentoya sunmadan istifa edeceği iddia edildi.

    Times gazetesinde yer alan haberde, Başbakan May'in, kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması sebebiyle yarın istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü. The Times, May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey alamadığını da yazdı.

    Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı ve parlamentoya sunmaya hazırlandığı anlaşmayla tamamen bağımsız bir Birleşik Krallık olamayacaklarını belirten Leadsom, ikinci bir Brexit referandumunun da "tehlikeli bir şekilde bölücü" olacağı yorumunu yaptı. Leadsom ayrıca, teklif ve önerilerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için kabinenin önüne getirilmediğini ifade ederek May'i eleştirdi.

    Bu istifayla birlikte Theresa May döneminde görevi bırakan bakan sayısı 36'ya yükseldi. Bu istifalardan 21'i Brexit yüzünden gerçekleşti.

    "YENİ İSTİFALAR OLABİLİR"

    BBC Türkçe'nin derlediği habere göre,  BBC'ye bilgi veren kaynaklar bugün de istifa haberlerinin gelebileceğini belirtti. BBC Today radyo programında bakan düzeyinde istifaların gelebileceği yönünde bilgi alındığı aktarıldı.

    Bazı bakanların da Başbakan May'in görevden istifa etmesi gerektiğini savunduğu, adını vermeyen bir bakanın May için "yolun sonu" yorumunu yaptığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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