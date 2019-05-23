23 Mayıs 2019 12:22
Ümraniye Cezaevinde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevinde çıkan ufak çaplı yangın söndürüldü.
Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevine saat 11.00 sıralarında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Koğuşlardan birindeki yatağın tutuştuğu belirtilirken yangın cezaevi çalışanları tarafından kısa sürede söndürüldü.
Cezaevine gelen itfaiye ekipleri küçük çaptaki yangının söndürüldüğünü belirleyince kontrollerin ardından ayrıldı. (İstanbul/DHA)
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