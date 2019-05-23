Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı, Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
TFF’de önceki başkan Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alarak başkanlığı bırakmıştı.
NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?
AKP döneminde kamu ihalelerinin gözde şirketlerinden Limak Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir yıllarca Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı.
Türkiye Müteahhitler Birliği başkanlığı da yapan Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017 listesine göre 1.6 milyar dolarlık servetiyle "En zengin Türkler" sıralamasında 14. sırada. (SPOR SERVİSİ)
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