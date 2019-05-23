Hindistan seçimlerinde Başbakan Modi'nin partisi önde

Dünyanın en uzun seçimi olan Hindistan parlamento seçimlerinde oy sayımına başlanırken, gelen ilk sonuçlara göre mevcut Başbakan Narendra Modi'nin partisi sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) seçimleri önde götürüyor.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 294'ünü Modi'nin partisi BJP kazanmış görünüyor.

Komisyonun açıklamasında, oyların ne kadarının sayıldığı ise belirtilmedi.

Bu seçimin Narendra Modi için referandum niteliğinde olacağı belirtiliyordu.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.

2014 SEÇİM SONUÇLARI

2014 seçimlerinde Narendra Modi’nin sağcı Hindistan Halk Partisi (BJP) 282 koltuk kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. BJP ayrıca oyların yüzde 31.34’ünü aldı.

Merkez sol çizgideki Hindistan Ulusal Kongresi yüzde 19.52 oyla 44 koltuk kazanabildi. Bu, Hindistan’ın 133 yıllık ilk siyasi partisi için çok kötü bir sonuçtu.

2014 seçimlerinde katılım oranı yüzde 61’i bulmuştu. Seçime 464 parti, 8 bin 250 adayla katılmıştı.

HİNDİSTAN SEÇİMLERİ NEDEN BU KADAR UZUN SÜRÜYOR?

Hindistan’ın 1951-1952 yıllarında düzenlenen ilk genel seçimlerinde sürecin tamamlanması 3 ayı bulmuştu.

1980’deki en kısa seçimler ise 4 gün sürdü.

Seçimlerin bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni sandık güvenliği. Güvenliğin sağlanabilmesi için federal polise, onların ülkenin her yerine yeterli oranda dağıtılabilmesi için mevcut görevlerinden boşa çıkartılabilmeleri gerekiyor. Tüm bunları ayarlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duyuluyor. (DIŞ HABERLER)