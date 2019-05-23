23 Mayıs 2019 01:42

Bursa Demokrasi Güçleri ulaşım zammını ve YSK kararını protesto etti

Bursa Demokrasi Güçleri ulaşıma yapılan zamları ve YSK'nin İstanbul seçimini iptal kararını protesto etti.

Bursa Demokrasi Güçleri ulaşım zammını ve YSK kararını protesto etti

Fotoğraf: Evrensel

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    Bursa Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Heykel'de bir araya gelen Bursalılar, YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesini gayrimeşru olduğunu söyleyerek, Bursa’da seçilen belediye başkanının seçim döneminde verdiği sözlerin takipçisi olunacağı söylendi.

    Bursa Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan Sametcan Şahin, “YSK önce adaylıklarını kabul ettiği adayları, seçimden sonra KHK ile ihraç edilmelerini gerekçe göstererek seçilmiş belediye başkanlarına mazbataları vermedi. Şimdi bu utanca bir de İstanbul seçimlerinin iptali eklendi. Ancak aynı zarfta bulunan 4 oy’dan sadece bir tanesinin iptal edilmiş olması kararın hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. YSK’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararı gayrimeşrudur. Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, “Partiye göre hukuk, parti için hukuk” anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir. Rantın ve akıtılan kaynakların kesileceğinden rahatsız olan çıkar gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar altına alındı. Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen seçimlerde kaybeden AKP-MHP bloğu kendilerinin bile açıklayamadığı-ikna olmadığı sebepler yaratmaya çalıştılar” dedi.

    SEÇİMDEN ÖNCE İNDİRİM, SEÇİMDEN SONRASI ZAM

    AKP’nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının seçimden hemen sonra yaptığı ilk uygulama ulaşım zammı olduğunu ifade eden Şahin, "Seçimden önce su ve ulaşım ücretlerinde indirimler yaptık' afişleri billboardlarda boy boy asılmışken, kimsenin haberi olmadan sessizce ulaşım zamları 1 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Tepkiler üzerine 100 TL’ye çıkarılan öğrenci aylık kartlarında tekrar indirim uygulanacağı açıklandı ancak indirimin uygulama tarihi 14 Haziran sonrasına bırakıldı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun öğrenci aylık kart ücretinin 50 TL’ye indirme teklifine '50 yetmez 40 olsun' diyen AKP’li meclis üyeleri indirimi onayladılar. Bursa Meclis üyelerine bu davranışın örnek olmasını bekliyor, öncelikle su ve ulaşımda indirimler yapılmasını istiyoruz. Türkiye’nin en pahalı kenti olmak yerine sanatta-sporda birinciliklerle anılan, eski ünvanı 'Yeşil Bursa' adının yeniden gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmelidir. Bizler bunun takipçisi olacağız ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bursa Demokrasi Güçleri olarak bu ülkede demokrasiyi yeniden tesis edilmesini sağlayacak olan halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacağını biliyoruz. Bu konuda emek-demokrasi mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

     

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