İzmir'de KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri haklarını talep etti

Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube KHK ile görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin haklarının iade edilmesi için yaptıkları oturma eyleminin 106. haftasını gerçekleştirdi. Açıklamada kamu emekçilerinin KHK ile gasbedilerek ellerinden alınan tüm haklarının iade edilmesi için KESK’in 24 Mayıs’ta Ankara’daki Çalışma Bakanlığı’nın önünde yapacağı eyleme çağrı yapıldı.

Karşıyaka İskelesinin karşısında 106. haftadır eylem yapan kamu emekçileri bu hafta da ihraçlara karşı adalet arayışlarını sürdürdü. Basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç okudu. 5 gün önce Gaziemir Şehit Uğur Palancı Ora Okulunda öğretmenlik mesleğini sürdürürken KHK ile atılan 4 çocuklu Eyüp Cabbar’ın yaşadığı travmaya ve hukuksuzluğa kalbinin dayanamayarak yaşamını yitirdiğini aktaran Kılıç, “KHK hukuksuzluğuna imza atarak bu hukuksuzlukta ısrar edenler Eyüp Cabbar’ın ölümünden de önceki arkadaşlarımızın benzer ölümlerinden de sorumludurlar” dedi.

"KOMİSYON KARARLARI ANAYASAYA AYKIRI"

OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuran kamu emekçilerinin ne ile suçlandıklarını hala bilmediklerini belirten Kılıç, komisyonun ne sebeple ihraçların gerçekleştiğine ya da başvuruların hangi şartlarda kabul veya ret edildiğine ilişkin başvuruculara herhangi bir bildirim yapmadığını belirtti. Kılıç komisyon kararlarının anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

ANKARA EYLEMİNE ÇAĞRI

“Her şeyi daha güzel yaşamak için, işimize özgürlüğümüze ve hakikatlere sahip çıkmak için birleşeceğiz güç olacağız ve mücadele ederek kazanacağız” diye konuşan Kılıç, tüm kamu emekçilerinin KHK ile gasbedilerek ellerinden alınan tüm haklarının iade edilmesi için KESK’in 24 Mayıs’ta Ankara’daki Çalışma Bakanlığı’nın önünde yapacağı eyleme davet etti. (İzmir/EVRENSEL)