Akşener: İmamoğlu için elimizden gelen en yüksek gayretle çalışacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnanıyorum ki İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanlarına dokunduğu için bu seçimi itirazlara mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır" dedi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimde CHP'li Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı. Akşener, "Hepimiz, partilerimizden bağımsız, oturduğumuz sandalyelerden bağımsız olarak İstanbul'da Sayın İmamoğlu için elimizden gelen en yüksek gayretle çalışacağız. Ben İstanbul'da ikamet eden birisi olarak biliyorum ki İstanbul seçimi vicdanla zulüm, milli irade ile milli irade hırsızlığı arasında geçecek bir seçim olacaktır ve inanıyorum ki İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanlarına dokunduğu için bu seçimi itirazlara mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır" dedi. (HABER MERKEZİ)

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