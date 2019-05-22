Binali Yıldırım: YSK'nin oylar çalındı yazacak hali yok

AKP'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin, “Hukukçu arkadaşlarımız inceliyorlar. Bizim zaten itirazlarımızın içinde 19 tane konu vardı. Bunların 2 tanesini bu itirazı ciddi görerek seçimin tekrarlanmasına karar verdi YSK” dedi.

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi. Yıldırım, “Hukukçu arkadaşlarımız inceliyorlar. Bizim zaten itirazlarımızın içinde 19 tane konu vardı. Bunların 2 tanesini bu itirazı ciddi görerek seçimin tekrarlanmasına karar verdi YSK. Bu konunun ilki sandık kurullarının yasaya uygun olarak teşkil edilmemesi. Bu tek başına yetmiyor, bu sandık kurullarında görevli başkan ve üye olabilir, o sandıkta yapılan işlemlerin seçim sonucunu değiştirecek nitelikte olup olmadığına bakılıyor. Bu iki uygunsuzluk, kanunsuzluk hali birlikte olmuşsa seçimi yenilemeye gerekçe olarak YSK karar veriyor. Karar bu şekilde verilmişti. Muhtemelen geniş gerekçeli kararda da buna ait detayları göreceğiz. Memur olacak vs. birtakım vasıfları var, onlara uymayan görevliler olmuş. Esasında bu kanuna uymayan bir husus ama. YSK bunu yeterli görmüyor, diyor ki, ‘bunların görevli olduğu sandıklara git bak, oradaki oy sayımı, evraklar düzgün hazırlanmışsa, seçim sonucunu değiştirmiyorsa kanunsuzluğu görmezden gelirim, eğer değil buradaki oylar işlemler seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise o zaman seçimin yenilenmesine karar veririm.’ Gerek ve yeter şartın birlikte oluşması lazım” dedi.

"OYLAR ÇALINDI YAZACAK HALLERİ YOK"

Binali Yıldırım, oyların çalındığı iddiasının gerekçeli kararda yer almamasına ilişkin ise şunları söyledi:

“Gerekçeli kararda ‘Oylar çalındı’ diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Peki bu oylar çalınmasaydı fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü? Niye düştü? Normal şartlarda bırakın çalındı, çalınmadı muhabbetini. Birbirine yakın. Açıyoruz, sayım yaptığımızda düzeltmeler oluyor, geçersizler geçerli hale geliyor. Her iki adayın da ya oy kaybetmesi, ya da kazanması lazım. 80 bin oy fazla almışım, ilçe belediye başkanlığından. Çalınmasaydı 100-120 bin fazla alacaktım.”

İMAMOĞLU İLE PROGRAM SORUSUNA "SÖZ VEREMEM" YANITI

Yıldırım program sunucusunun “İmamoğlu’yla beraber sizi yayına alsak olur mu?” sorusuna “Bakarız. Söz veremem. Benim tek başıma karar vereceğim bir konu değil.” dedi.

YILDIRIM "TEK BAŞIMA KARAR VEREMEM" AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ

Binali Yıldırım verilen aranın ardından ise açıklamasını “Tek başıma karar veremem dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi” diye değiştirdi.

İMAMOĞLU: OTURALIM, KONUŞALIM

O sırada Haberglobal TV'de YSK’nin gerekçeli kararını değerlendiren İmamoğlu ise canlı yayında program sorusuna “Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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