CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Öztrak, karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçeli kararda yer alan ifadelerine dikkat çekti ve "Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. 'Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur' diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?" dedi.

"YSK ÜYELERİ BU AYIBI NASIL TEMİZLEYECEKTİR?"

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları:

"YSK'nin kararının tamamını okumaya gerek. Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli. 'Burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur' diyor. Buna imza atan YSK üyeleri bu ayıbı nasıl temizleyecektir?

"Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine aykırı olmuştur."

"Bugün bize ahlak dersi verenlere şunu söylemek isterim, bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunu faili de maalesef Saray'dır."

"YSK kararının herhangi bir yerinde çalma çırpma gibi bir ifade yer almamıştır. Şimdi bu "çalma çırpma" diyenler milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir."

"Buna imza atan YSK üyeleri bu elleri nasıl temizleyecekler, evlatlarının yüzlerine nasıl bakacaklar."

"Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanı olduğunu göstermektedir. Ben 23 Haziran'da İstanbulluların Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir ders vereceklerine inanıyorum."

SADİ GÜVEN: SANDIKLARIN 750'SİNDE AKP'Lİ ÜYE VARDI

Karara karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven, 754 sandık kuruluna yapılan görevlendirmelere ilişkin "Kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde Adalet ve Kalkınma Partili üye görev yapmış olup bu sandıklara 1.104 üye vermekle 354 sandıkta iki üye ile temsil edilmiştir" dedi.

Güven gerekçeli kararda, 39 ilçede geçersiz oyların yeniden sayıldığını, savcılık soruşturması açılmış olmasının iptali gerektirmeyeceğini, kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde AKP'li üyenin görev yapmış olduğunu ve sandık kurulu başkanlarının usulsüz oluşturulmasının da tam kanunsuzluk halini oluşturmayacağını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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