YSK'nin gerekçeli kararına tepki: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

YSK İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesini açıkladı. 250 sayfalık kararda 2 gerekçe öne sürdü. Bunlardan birincisi 754 sandıkta yasaya rağmen sandık başkanlarının görevlendirilmesi ikincisi ise 108 sandıkta sayım döküm cetvelinde imza bulunmaması. İstanbul seçiminin iptal kararına karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçeli kararda, kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750'sinde, AKP’li üyenin görev yaptığını belirtti ve karara katılmadığını ifade etti. YSK'nin 250 sayfalık gerekçeli kararına ilişkin tepkiler geldi.

KAFTANCIOĞLU: TÜRKİYE HUKUK AYIBI YAŞIYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının ardından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Vatandaşlarım adına çok üzülüyorum ama kimse merak etmesin biz bu seçimleri yeniden kazanacağız" dedi.

SEYMEN: ÇALMA, ÇALINTI, HIRSIZLIK YOK

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de “YSK Gerekçeli kararını açıkladı; Çalma, Çalıntı, Hırsızlık yok…” şeklinde paylaşım yaptı.

(HABER MERKEZİ)

YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı