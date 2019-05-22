Yeni eğitim modeline tepki: Sorun model değiştirmekle çözülmez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni ortaöğretim modelini değerlendiren eğitimciler, modelin eğitim sitemindeki yapısal sorunları çözmekten uzak olduğunu ifade etti.

Eğitim-Sen İzmir 2 No'lu Şube’nin yaptığı basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, yeni ortaöğretim modeline dair görüşlerini açıkladı. Bakan Ziya Selçuk’un ortaöğretim sisteminde yapılan değişiklikleri "2023 eğitim vizyonunun bir parçası" olarak savunduğunu belirten Kılıç, MEB’in öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda, ortaöğretim sisteminde yapmak istediği değişikliklerin birinci dereceden muhatabı olanların görüşlerine bile başvurulmadığını söyledi.

Yeni modelde, ilk lise yılındaki beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü zorunlu ders olmaktan çıkarıldığını söyleyen Kılıç, "Fizik, kimya, biyoloji dersleri birleştirilerek doğa bilimleri deneyimi, tarih ve coğrafya dersleri birleştirilerek sosyal bilimler deneyimi dersleri olarak planlanıyor. Liselerde bütün yıllar için ortak ve zorunlu olan ders sayısı sadece Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri" dedi.

"70 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN NORM FAZLASI OLABİLİR"

Kılıç, yeni ortaöğretim sistemi ile ders saatinin düşürülmesinin, ortaöğretimde görev yapan 70 bine yakın öğretmenin önümüzdeki dört yıl içinde norm fazlası haline gelerek mağdur edilmesine neden olacağını bildirdi.

Yeni ortaöğretim modelinde din kültürü ve ahlak bilgisinin her sınıfta iki saat zorunlu olacak olması, MEB’in zorunlu din dersleri ile ilgili AİHM ve Danıştay kararlarını yok saymayı sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Kılıç, “‘tasavvuf edebiyatı’ ve ‘İslam felsefesi’ gibi derslerin konulması dikkat çekicidir. Yine öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olan yabancı dil, sanat, spor, çevre bilimi, insan hakları ve demokrasi gibi derslerin geri planda kalmasını iktidarın siyasal-ideolojik tercihlerinin somut bir yansıması olarak görüyoruz" diye konuştu.

"17 YILDA 15 DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

17 yılı aşan AKP iktidarında görev alan 7 farklı bakan döneminde eğitim sisteminde 15 değişiklik yapılmış olmasına rağmen sorunların çözülemediğini ifade eden Kılıç, eğitimin bütün kademelerinde alternatif ve eleştirel eğitim yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Sorununun sadece model değiştirmekle çözülmeyeceğini, laik-bilimsel anadilinden eğitim karşıtlığına dayanan politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “Bugün yüz yıllardır gelen ve değişmesini istediğimiz eğitim anlayışını değiştirmek için çocuk ve gençlerimiz hayal kurmaya teşvik edilmeli, onların kendilerini özgürce geliştirmelerine yardımcı olacak adımlar atılmalıdır. Düşünen, sorgulayan, tartışan, demokratik değerlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran, ötekileştirmeyen, evrensel değerleri esas alan, anadilinde, laik, parasız ve bilimsel eğitim talebimizde ısrar etmeye devam edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var