AKP Sözcüsü: CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklama yaptı. İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin konuşan Çelik’in hedefinde CHP vardı:

“CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor. CHP'nin İstanbul adayının sempatik mesajlar vermesi hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz.”

‘AŞIRI SAĞ AVRUPA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE’

AP Seçimlerine ilişkin de konuşan Çelik, “Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam düşmanlığıyla devam ediyorlar. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike” dedi.

‘REJİM İDLİB MUTABAKATINI SABOTE EDİYOR’

İdlib’de yaşanan çatışmalara da değinen Çelik, “Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur” iddiasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerilimi de değerlendiren AKP Sözcüsü, “Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama konusunda yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Çelik, “Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir” dedi.

'ORTAK RUHU ZEDELEDİKLERİ İÇİN DAVET GİTMEDİ'

Gazetecilerden gelen soru üzerine Samsun'daki 19 mayıs kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafa ilişkin HDP'den gelen eleştirileri de değerlendiren Çelik, "İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi" dedi. (AA)