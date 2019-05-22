Emek Partisi’nden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret

Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan annelerin HDP Genel Merkezi'nde süren oturma eylemini ziyaret etti. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, olumlu haberler alınmasını umut ettiklerini belirterek, annelere yönelik şiddetin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Barış ve çözüm istediklerini belirten anneler ise ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini söyledi.

Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan annelerin HDP Genel Merkezi'nde süren oturma eylemini ziyaret etti. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Ankara İl Başkanı Fikret Aslan ve Ankara İl Örgütü’nden kadınların yer aldığı ziyarette anneler ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini ifade etti.

"UMUYORUZ OLUMLU HABERLER GELİR"

Emek Partisi adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, iyi haber alınması dileğinde bulunarak, annelere yönelik şiddete dikkat çekti. Doğan, “Çözüm yönünde adım atmayıp annelere yönelik bu şiddeti vahşeti, maruz bırakmaları kabul edilebilir değil” dedi. Açlık grevindekilerin taleplerinin karşılanmayacak talepler olmadığını ifade eden Doğan, “Yasalar zaten keyfe keder uygulanıyor. Her şey her seferinde yeniden mücadele ile kullanmak zorundayız. Avukatların ikinci bir görüş için İmralı’ya gittiği bilgisi geldi, umarız olumlu haberler gelir” dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Kürt halkının talepleri karşılanmadığı, eşit, özgür, gönüllü bir arada yaşama koşulları sağlanmadığı sürece bu tür durumların yaşanmaya devam edeceğini belirten Doğan, “Kürt sorununun çözümündeki tutumumuz çok açık. Halkların hak eşitliği temelinde bir arada olmasını istiyoruz. Dileğimiz bundan sonra böyle acılar yaşanmasın” diye konuştu. Hak arayan her kesime yönelik şiddet politikası sürdüğünü ifade eden Doğan, demokrasiyi gerçek anlamda kazanmadan bunun son bulmayacağını söyledi. Doğan, “Biz de hem Kürt halkının eşitlik mücadelesi hem demokrasi kazanılana kadar, ezen ezilen ilişkisinin olmadığı bir hayat kurulana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz”dedi.

"BARIŞ VE ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

HDP Genel Merkezi’nde oturma eylemine devam eden annelerden Yessure Tufan devletin kin ve nefretinin kendileri ve çocukları üzerinde olduğunu söyledi. Tufan, “Biz çocuklarımızın ölümünü bekliyoruz. Niye bu kadar geç kaldılar. Cenaze cezaevinden çıkmasın istiyorduk. Keşke 8 insanımız can vermese, analar ağlamasaydı” dedi. Avukatların İmralı’ya yeniden görüşmek için gittiğini ve iyi haber almak istediklerini belirten Tufan, sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. 5 aydır ne evlerini ne de çocuklarını görebildiğiklerini belirten Tufan, "Biz anneler olarak el ele verdik, bir olduk. Kimse bu birliği bozamaz. Biz iyi bir haber gelsin, bir an önce çocuklarımızın yanına gidelim istiyoruz” dedi. 40 yıldır büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Tufan, Kürt ve Türk annelerinin artık ağlamasını istemediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan Tufan, “Biz barış ve çözüm istiyoruz. Güzelce çocuklarımız birbirinin yanında yaşasınlar” dedi.

"GÖZLERİMİZİ SEVDİKLERİMİZLE ÖZGÜR TOPRAKLARDA AÇMAK İSTİYORUZ"

Annelerden Havlet Öncü de ziyaretten büyük bir cesaret ve onur duyduklarını söyledi. Tecridin bir hastalık olduğunu belirten Öncü, “Bu hastalıkta ısrara karşı ancak bir arada durabiliriz. Bu hastalıktan kurtulmak zorundayız, böylece çocuklarımızı yaşatmış olacağız. Birbirini anlamayan halklar olmaktan kurtulmalıyız” dedi. Direnişe ses veren her insanın çok değerli olduğunu belirten Öncü, “Kardeşlerimiz, çocuklarımız bir ömür verdiler cezaevinde, büyük bedeller ödediler, yetmedi şimdi de tecridin kalkması, zulümün son bulması için bedenleriyle direniyorlar. Bu Türkiye’nin bir gerçekliği, bizim de kaderimiz olmamalı. Biz de gözlerimizi sevdiklerimizle özgür topraklarda açmak istiyoruz” dedi. Öncü, olumlu haber almak istediklerini ve sadece avukatların değil, ailelerin ve çeşitli kesimlerin de görüşebileceği bir sürecin başlamasını umut ettiklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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