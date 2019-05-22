22 Mayıs 2019 18:02

Emek Partisi’nden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret

Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan anneleri ziyaret etti. Anneler ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini dile getirdi.

Emek Partisi’nden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan annelerin HDP Genel Merkezi'nde süren oturma eylemini ziyaret etti. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, olumlu haberler alınmasını umut ettiklerini belirterek, annelere yönelik şiddetin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Barış ve çözüm istediklerini belirten anneler ise ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini söyledi.

    Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan annelerin HDP Genel Merkezi'nde süren oturma eylemini ziyaret etti. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Ankara İl Başkanı Fikret Aslan ve Ankara İl Örgütü’nden kadınların yer aldığı ziyarette anneler ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini ifade etti.

    "UMUYORUZ OLUMLU HABERLER GELİR"

    Emek Partisi adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, iyi haber alınması dileğinde bulunarak, annelere yönelik şiddete dikkat çekti. Doğan, “Çözüm yönünde adım atmayıp annelere yönelik bu şiddeti vahşeti, maruz bırakmaları kabul edilebilir değil” dedi. Açlık grevindekilerin taleplerinin karşılanmayacak talepler olmadığını ifade eden Doğan, “Yasalar zaten keyfe keder uygulanıyor. Her şey her seferinde yeniden mücadele ile kullanmak zorundayız. Avukatların ikinci bir görüş için İmralı’ya gittiği bilgisi geldi, umarız olumlu haberler gelir” dedi.

    "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

    Kürt halkının talepleri karşılanmadığı, eşit, özgür, gönüllü bir arada yaşama koşulları sağlanmadığı sürece bu tür durumların yaşanmaya devam edeceğini belirten Doğan, “Kürt sorununun çözümündeki tutumumuz çok açık. Halkların hak eşitliği temelinde bir arada olmasını istiyoruz. Dileğimiz bundan sonra böyle acılar yaşanmasın” diye konuştu. Hak arayan her kesime yönelik şiddet politikası sürdüğünü ifade eden Doğan, demokrasiyi gerçek anlamda kazanmadan bunun son bulmayacağını söyledi. Doğan, “Biz de hem Kürt halkının eşitlik mücadelesi hem demokrasi kazanılana kadar, ezen ezilen ilişkisinin olmadığı bir hayat kurulana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz”dedi.

    "BARIŞ VE ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    HDP Genel Merkezi’nde oturma eylemine devam eden annelerden Yessure Tufan devletin kin ve nefretinin kendileri ve çocukları üzerinde olduğunu söyledi. Tufan, “Biz çocuklarımızın ölümünü bekliyoruz. Niye bu kadar geç kaldılar. Cenaze cezaevinden çıkmasın istiyorduk. Keşke 8 insanımız can vermese, analar ağlamasaydı” dedi. Avukatların İmralı’ya yeniden görüşmek için gittiğini ve iyi haber almak istediklerini belirten Tufan, sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. 5 aydır ne evlerini ne de çocuklarını görebildiğiklerini belirten Tufan, "Biz anneler olarak el ele verdik, bir olduk. Kimse bu birliği bozamaz. Biz iyi bir haber gelsin, bir an önce çocuklarımızın yanına gidelim istiyoruz” dedi. 40 yıldır büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Tufan, Kürt ve Türk annelerinin artık ağlamasını istemediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan Tufan, “Biz barış ve çözüm istiyoruz. Güzelce çocuklarımız birbirinin yanında yaşasınlar” dedi.

    "GÖZLERİMİZİ SEVDİKLERİMİZLE ÖZGÜR TOPRAKLARDA AÇMAK İSTİYORUZ"

    Annelerden Havlet Öncü de ziyaretten büyük bir cesaret ve onur duyduklarını söyledi. Tecridin bir hastalık olduğunu belirten Öncü, “Bu hastalıkta ısrara karşı ancak bir arada durabiliriz. Bu hastalıktan kurtulmak zorundayız, böylece çocuklarımızı yaşatmış olacağız. Birbirini anlamayan halklar olmaktan kurtulmalıyız” dedi. Direnişe ses veren her insanın çok değerli olduğunu belirten Öncü, “Kardeşlerimiz, çocuklarımız bir ömür verdiler cezaevinde, büyük bedeller ödediler, yetmedi şimdi de tecridin kalkması, zulümün son bulması için bedenleriyle direniyorlar. Bu Türkiye’nin bir gerçekliği, bizim de kaderimiz olmamalı. Biz de gözlerimizi sevdiklerimizle özgür topraklarda açmak istiyoruz” dedi. Öncü, olumlu haber almak istediklerini ve sadece avukatların değil, ailelerin ve çeşitli kesimlerin de görüşebileceği bir sürecin başlamasını umut ettiklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız

    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız

    Adana ve Diyarbakır'da anneler açlık grevleri için çağrı yaptı

    Adana ve Diyarbakır'da anneler açlık grevleri için çağrı yaptı

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Zile Huzurevinde bir ayda 10 kişi hayatını kaybetti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı
    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

    YSK’nin 7 üyesi ‘Cetvellerdeki eksik, sonucu etkilemese de sandık kurulu başkanları kanuna aykırı’ dedi. 4 üye, ‘Bu durum iptal gerekçesi olmaz’ dedi.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirdi
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirdi

    Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli" dedi.

    YSK'nin gerekçeli kararına tepki: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor
    YSK'nin gerekçeli kararına tepki: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

    Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesine tepkiler geldi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Sözcüsü: CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor
    AKP Sözcüsü: CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı
    YSK, 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı

    YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

    GÜNCELLENDİ
    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'dan döndü
    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'dan döndü

    PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı'dan İstanbul'a doğru hareket etti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

    1864 yılında Çarlık Rusya'nın gerçekleştirdiği Çerkes sürgünü ve soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler için anma etkinleri yapıldı.

    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    TTB yöneticilerine verilen hapis cezalarını kınama çağrısı
    TTB yöneticilerine verilen hapis cezalarını kınama çağrısı

    Uluslararası hekim örgütleri tüm hükümetlere TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen hapis cezaları nedeniyle Türkiye’yi kınama çağrısı yaptı.

    BTP'nin adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı
    BTP'nin adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

    BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Selim Kotil, 23 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
    Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

    Tatvan Belediyesi'nde haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle 14 HDP’li belediye meclis üyesinden 9’u görevden uzaklaştırıldı.

    Emek Partisi’nden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret
    Emek Partisi’nden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret

    Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan anneleri ziyaret etti. Anneler ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini dile getirdi.

    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık

    Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, kayyum döneminde 600 milyon lira borçlandırılan MARSU’ya ilişkin açıklama yaptı.

    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin
    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin

    SES, Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor

    EYT’lilerin İstanbul mitingi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşacak.

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel
    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel

    Çukurova Üniversitesinde Özel Güvenlik Birimleri, bir üniversite öğrencisinin elindeki Evrensel gazetelerine yasak olduğu gerekçesiyle el koydu.

    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması
    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması

    Boşanma aşamasında olduğu Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı mahkemede "Hoş geldiniz Mesut Bey, geçmiş olsun” denilerek karşılandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki
    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki

    CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Eyüp Dal’ın intiharına ilişkin belediye yönetiminden gelen açıklamaya tepki gösterdi.

    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu
    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu

    Avusturya’da erken seçim öncesi geçici hükümet belirlendi. Hükümete yönelik verilen güvensizlik önergesi ise pazartesi oylanacak.

    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor

    Akademisyen Fatih Yaşlı: İktidarın ABD ve Rusya’yı aynı anda idare etme siyasetinin sonlarına gelindi.

    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı

    Bakan Akar'ın açıkladığı yeni sisteme göre, askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirildi, 1 aylık bedelli askerlik kalıcı hale getirildi.

    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’
    ‘Marketteki meyve resim gibi geliyor, tadını unuttuk’

    Ankara Tuzluçayır’da yaşayan kadınlar, İstanbul seçimlerinin iptalini ve yaşadıkları geçim derdini anlattı.

    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’
    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’

    Urfa Suruç'ta polisin açtığı ateş sonucu yaralanan tarım işçileri, yaşadıklarını anlattı.