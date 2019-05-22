Zile Huzurevinde bir ayda 10 kişi hayatını kaybetti

CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz Zile Huzurevinde yaşanan toplu ölümleri yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Durmaz’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde toplu ölümlerin nedenin araştırılmaması ve konuya dair hiçbir soruşturmaya gidilmemesi eleştirildi.

‘ART ARDA YAŞANAN ÖLÜMLER NEDEN ARAŞTIRILMADI?’

Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Zile Huzurevinde aynı ay içinde 10 kişinin art arda yaşamını yitirmesini bir skandal olarak niteleyen Durmaz, ölüm vakalarının kamuoyuyla paylaşılmaması ve bu durumla ilgili kurum bünyesinde herhangi bir soruşturma ve araştırmanın başlatılmamasına da dikkat çekti. “Sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmalı” diyen Durmaz, kurumda acil bir sağlık taraması yapılması gerektiğini ifade etti.

‘HUZUREVİNDE KALAN DİĞER YAŞLILARIN SAĞLIK DURUMU TEHDİT ALTINDA!’

Önergesinde; “Ölümlerden sonra kalan hastaların hastalık durumunun incelenmesi için verilen dilekçe dikkate alınmamış, ölümlerin nedeni KOAH ve enfeksiyon olarak belirlenmiştir” diyen Durmaz; ölümlerin nedenini bildiren bir raporlama yapılmadığı için kalan hastaların da sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

“Toplu ölümlerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çok önemli bir gereklik iken hala hiçbir adım atılmamış, sorumlular hakkında tek bir soruşturma dahi yapılmamıştır” diyen Durmaz soru önergesinde şu soruları sordu: