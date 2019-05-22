ABD: Esad’ın yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini ileri sürdü. Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, rejimin yeni kimyasal silah kullandığı belirtileri dahil Esad rejiminin Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonlarını yakından izliyor” dedi.

Ortagus, “Maalesef ki 19 Mayıs 2019’da Suriye’nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esad rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esad rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs’taki saldırının, İdlib bölgesinde meydana geldiğini söyleyen Ortagus, saldırının Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ve İdlib’e sığınan mültecileri hedef aldığını ileri sürdü. (AA)