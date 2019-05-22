‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’

Urfa Suruç’ta 18 Mayıs sabahı çapa için Antep’e gitmek üzere yola çıkan tarım işçileri, Aligör Mahallesi’nde polis kontrol noktasında tarandı. Tarım işçileri, polise kendilerini tanıtmalarına rağmen tarandıklarını belirtti.

Polisin taraması sonucu 6 tarım işçisi yaralandı. Yaralı işçiler Suruç ve Urfa devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Durumu iyi olan yaralı işçiler taburcu olurken, diğer yaralı işçilerin tedavisi sürüyor. Araçta bulunan işçiler ve aracın şoförü yaşadıklarını Mezopotamya Ajansına (MA) anlattı.

Aracın şoförü olan Numan Tatlı, sabaha doğru saat 03.00 gibi işçileri topladığını ve Antep’in Nizip ilçesine çapalama işi için hareket ettiklerini belirtti. Araçta 10 kadın 9 erkeğin olduğunu kaydeden Tatlı, saat 04.20 civarında Trafik Bölge Amirliğine geldiğini, amirliğin önünde rutin yol kontrolü olduğunu düşünüp dörtlüleri yakıp kenara çektiğini belirtti. Aracı kenara çektikten sonra polisin “Araçtan inin” sesini duyduklarını tam araçtan inecekleri sırada önce havaya ardından da araca doğru ateş edilmeye başlandığını söyledi.

‘TARIM İŞÇİSİYİZ’

Polis aracı taradığı sırada “Biz tarım işçisiyiz” diye bağırdığını ancak buna rağmen polisin ateş etmeye devam ettiğini ifade eden Tatlı, “Araçtan inerken bile bize ateş etmeye devam ettiler. Yaralananlar olmuştu. Ambulans çağırdım, ambulans geldi. Ama ambulansı bırakmadılar” diye konuştu. Polisin “Şehidimiz var, konuşmayın” dediğini aktaran Tatlı “Trafik polisi olmasaydı hepimizi öldüreceklerdi. Yaralıları ambulansa bindirdik ve hastaneye gönderdik” dedi. İfade işlemlerinden sonra avukatlar eşliğinde yaralılarının yakınlarının da geldiklerini anlatan Tatlı, kendilerine saldıran polisler hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olayda yaralanan Emine Çalışan da, polisin ambulansın gelmesini engellemek istediğini belirterek, “Bizim de ellerimizi kaldıracak halimiz yoktu. Bize yardımcı olacaklarına üstüne bize hakaret ediyorlardı. Bize ‘Şehitlerimiz var, ondan bizim canımız sıkkın. Ondan size silah sıkmışlar’ diyorlar. Biz ne yapalım biz ekmek davası için gitmişiz, ailemize üç beş kuruş getirmek için biz işimize gidiyoruz devlet bize böyle yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘KUSURA BAKMAYIN PSİKOLOJİLERİ BOZULMUŞ’

Yaralı işçilerden Emine Çalışan’ın eşi Ahmet Çalışan ise, olayı duyar duymaz Balıklıgöl Devlet Hastanesine gittiğini, hastanede eşinin yaralı bir vaziyette sedyede yattığını ve yanına gittiğinde ise askerlerin eşinin ifadesini aldığını söyledi. Olayı sorduğunda orada bulunan polislerden birinin “Ya kusura bakmayın bir polis arkadaşları şehit olmuş diye psikolojileri bozulmuş” dediğini aktardı. Duruma tepki gösteren Çalışan, “Bu nasıl bir şey nasıl bir devlette yaşıyoruz. 15 tane polis dizilip araca ateş ediyorlar. Tarım işçilerine ateş ediyorlar” dedi. Çalışan, olayın peşini bırakmayacaklarını da belirtti. (HABER MERKEZİ)