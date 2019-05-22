"Tekstil işçisi kadınların sorunları yok sayılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin sorunlarının araştırılması ve sorunların çözümüne ilişkin Meclis araştırması komisyonu kurulması talebini TBMM’ye sundu.

Karaca, “Ülkemizde tekstil üretiminin ve ihracatının önde gelen merkezi Denizli. Denizli ihracatının yüzde 50’sini oluşturan tekstil sektöründe kadın işçi oranı ise yüzde 50’nin üzerinde” dedi. Denizli’de tekstil sektöründe emek veren kadınların pek çoğunun güvencesiz çalıştığına, sendikal haklardan yoksun kaldığına, işyerindeki yetersiz koşullar yüzünden yaşadıkları sıkıntılara, tekstil sektörünün taşıyıcısı olan kadınların emeklerinin karşılığını alamadığına dikkat çeken Karaca, kadın emekçilerin sorunlarının araştırılması için Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirtti.

Karaca, “Yapılan birçok araştırma ve incelemede cinsiyet ile sektörde alınan ücret arasında ilişki olduğu, kadın işçilerin aynı işi yapan erkeklere göre düşük ücret aldığı, niteliksiz iş gücü olarak görüldüğü , yasada tanımlanan haklarının kullanımı konularında sıkıntı yaşadıkları, ustabaşılarının genellikle erkek olmasından dolayı iş yerlerinde sorunlarının yok sayıldığı, mobbing, sözlü ve fiziksel taciz ve aşağılamaya maruz kaldıkları ortaya konmuştur” dedi.

Karaca Meclisteki milletvekillerine de şu çağrıyı yaptı: “Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, Denizlili emekçi kadınlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kayıt dışı istihdamın sonlanması için olduğu kadar ülke ekonomisi ve ihracatının bel kemiği tekstil sektörü için de acil ve önceliklidir. TBMM’deki diğer siyasi partilerin özellikle Denizli milletvekillerimizin araştırma komisyonu kurulması önerimize destek vermesini umuyorum.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)