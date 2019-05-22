HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Halfeti’de gözaltına alınanlara yönelik işkence ve kötü muameleye tepkiler sürüyor. HDP Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin, görüntüler için, “Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor” dedi. Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, işkence iddialarını hatırlatarak, “Bu sürecin hukuk içerisinde çözülmesini istiyoruz” dedi.

Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi’nde 18 Mayıs’ta çıkan çatışmada, 1 özel harekat komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, 2 polis ise yaralandı. Çatışmada HPG’li oldukları iddia edilen 2 kişi de yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından Halfeti ve Bozova ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında, aralarında HDP Halfeti Belediyesi Eş Başkan Adayı Abdullah Çiftçi’nin de bulunduğu 47 kişi arasında bulunan 3 çocuk serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı yönünde görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

KORKU İKLİMİ YARATILMAK İSTENİYOR

Urfa’daki işkence görüntülerinin yankıları sürerken, yaşananlara ilişkin Evrensel’e konuşan HDP Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin, şunları söyledi:

“Halfeti’de yaşananlar aslında toplumda bir korku yaratma amacı güdüyor. Biz bunun bir amirin duygusal tepkisi olduğuna inanmıyoruz. Çünkü özellikle ters kelepçeyle sosyal medyaya taşınması bu bilinçli bir politikadır. Urfa, bir proje kenti özel politikaların uygulandığı bir kent. Fırat’ın doğusu olarak görülüyor. Hukuk dinlemez, kendi koymuş oldukları kurallara oynayan bir polis devleti süreci yaşıyoruz. O görüntüler özelde Urfa’ya ama genelde Türkiye toplumuna mesaj verilmek isteniyor. Korku iklimi, korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor. İnsan Hakları sözleşmelerini bir yana iten. Bütün duyarlı demokrat, devrimci kesimlerin bu konuda seslerini yükseltmesi lazım.”

‘HUKUK İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ’

Evrensel’e konuşan Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Halfeti’de gözaltına alınan vatandaşların avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırıldığını belirtti. İşkence iddialarını hatırlatan Öncel, “Başsavcıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sürecin hukuk içerisinde çözülmesini istiyoruz. Yetkililerin de böyle davranması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

İŞKENCE MECLİS GÜNDEMİNDE

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise Halfeti’de gözaltında yapılan işkenceyi Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Sürücü, bakanlığın yaşanan olayla ilgili bilgisini olup olmadığını sordu. Kaç kişinin gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını da Soylu’ya soran Sürücü, şu sorulara yanıt istedi:

“İşkence suçundan dolayı kamu görevlilerine herhangi bir yaptırım olacak mıdır? Olayın faillerinin hâlâ meslekte olması ve haklarında soruşturma açılmamasının sebebi nedir? Türkiye de işkence suçunu işlemiş kamu görevlileri hakkında bu güne kadar herhangi bir yaptırım olmuş mudur? Tehlike ve tehdit oluşturmayan kişilere ters kelepçe takılması, hukuk dışı bir uygulama değil midir? Kişinin hareket kabiliyetini engelleyici bir uygulama olduğundan, ‘pozisyonel’ işkence olarak kabul edilen ters kelepçe neden uygulanmaktadır?”

Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası