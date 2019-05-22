CIPOML: Avrupa tekellerinin birliğine hayır!

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Avrupa bileşenleri, 23-26 Mayıs arasında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin “tekellerin birliği” olarak Avrupa halkları için işsizlik, kemer sıkma politikaları ve savaşlar anlamına geldiğine dikkat çekildi.

"AVRUPA İSTİHDAMDAN ÇOK İŞSİZLİK YARATIYOR"

“Avrupa istihdamdan çok işsizlik yaratıyor, işverenden yana reformlarıyla işçilerin koşullarını kötüleştiriyor” denilen açıklamada avronun enflasyonu düşürdüğü iddia edilirken AB’de halkların artan hayat pahalılığı, gıda, ilaç, toplu taşıma, petrol fiyatlarının artışı nedeniyle sorunlar yaşadığı belirtilerek, “Barışı savunduğunu iddia eden AB, NATO’yla iş birliği içinde savaşa hazır bir Avrupa ordusu kuruyor, dünya çapında Avrupalı şirketlerin menfaatlerini korumak adına savaşlar sürdürüyor. Üye ülkelerini savunduğunu iddia eden AB uluslar üstü bir süper devlet kurup üyelerini diktayla yönetiyor. İş gücünün serbest hareketinde ısrarlı ve dayatıcı olan AB, işçi sınıfını bölmek için yabancı düşmanlığı ve gericiliği teşvik ediyor” denildi.

Çevre ve iklimin koruyucusu olduğunu iddia eden AB’nin, uluslararası şirketlerin sebep olduğu kirliliğin önünü açtığına ve çevre yağmasına izin verdiğine dikkat çeken açıklamada, şirketlerin zehirli atıklarını ise Afrika’ya atmasına göz yumduğu hatırlatıldı.

"AP, MALİ OLİGARŞİYE HİZMET EDİYOR"

AB Parlamentosu aracılığıyla, mali oligarşinin kamufle edildiği; parlamentonun geleneksel kemer sıkma partileriyle sosyal demagoji, şovenizm ve ırkçılığı yayan popülist partilerin çatışma platformu işlevi gördüğünün belirtildiği açıklama şöyle devam etti: “Biz Avrupa halkları ve emekçileri dur demeliyiz! Artık yeter! Yalanlarınıza inanmıyoruz artık. Avrupa tekellerinin bu birliğini işçi sınıfı, halklar ve gençlerin menfaatine dönüştüremez ve dönüştürmek istemezsiniz. Gerçekler tam da aksine işaret ediyor. AB emperyalist, neoliberal, kapitalist ve savaş kışkırtıcısı bir yapı olarak tekellerin ve zenginlerin menfaatine hizmet etmektedir.”

"OY VERMEK ÇÖZMEZ, MÜCADELE EDİLMELİ"

AB’yi ve onun finansal oligarşi değerlerini savunmanın aşırı sağcı, ulusalcı ve ırkçı güçlere karşı bir savunma olmadığının belirtildiği açıklamada, “Avrupa’nın büyük tekellerin birliğinin”, boyunduruğundan arınmış, enternasyonal iş birliği ve diğer uluslarla ortak hareketine açılan bir kapı olmadığı vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Birçok ülkede halk AB ve üye ülkeleri politikalarının sonuçlarına karşı protesto, grev ve gösterilere katılıyor. Bu protestoları destekliyoruz ve bir parçasıyız. Bütün halk ve ulusların kendi geleceğini tayin etme hak ve özgürlüğünü destekliyoruz” denilerek

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vermenin tüm bu sorunları çözmeyeceği, enternasyonal dayanışmanın geliştirilmesi ve milliyetçi-şovenist politikalara karşı mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. (DIŞ HABERLER)