Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

ABD ürünlerine uygulanan tarife gereği geçtiğimiz dönem 521.2 milyon dolar ilave vergi sağlanmıştı. Karar altına alınan tarife uygulansaydı bu rakam 260,6 milyon dolar düzeyinde kalacaktı.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uygulanan yüzde 50’lik gümrük tarifesinin yüzde 25’e indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet esası çerçevesinde Türkiye de bazı ABD ürünlerine uyguladığı mali yükümlülüklerde aynı oranda indirime gitmiş oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. (AA)