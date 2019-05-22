22 Mayıs 2019 15:47

Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

Ticaret Bakanlığı, ABD menşeili 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülüklerini yarı yarıya düşürdü.

Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

Ambarlı Limanı | Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

    ABD ürünlerine uygulanan tarife gereği geçtiğimiz dönem 521.2 milyon dolar ilave vergi sağlanmıştı. Karar altına alınan tarife uygulansaydı bu rakam 260,6 milyon dolar düzeyinde kalacaktı.

    Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uygulanan yüzde 50’lik gümrük tarifesinin yüzde 25’e indirildiğini açıklamasının ardından geldi. Mütekabiliyet esası çerçevesinde Türkiye de bazı ABD ürünlerine uyguladığı mali yükümlülüklerde aynı oranda indirime gitmiş oldu.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. (AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’
    ‘Tarım işçiyiz dememize rağmen polis bizi taradı’

    Urfa Suruç'ta polisin açtığı ateş sonucu yaralanan tarım işçileri, yaşadıklarını anlattı.

    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor
    HDP Urfa Milletvekili Maçin: Korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor

    Urfa Halfeti’de gözaltına alınanlara dönük işkence ve kötü muameleye tepkiler büyüyerek devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü
    Ticaret Bakanlığı ABD mallarına uygulanan vergileri yarıya düşürdü

    Ticaret Bakanlığı, ABD menşeili 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülüklerini yarı yarıya düşürdü.

    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı
    Ayakkabı sektöründe 4 binden fazla esnaf kepenk kapattı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 4 yılda ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 4 bin esnafın kepenk kapattığını açıkladı.

    EMEP’ten 23 Haziran’da yenilenecek seçimlere ilişkin açıklama
    EMEP’ten 23 Haziran’da yenilenecek seçimlere ilişkin açıklama

    Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu
    Dün ‘kuvvetler ayrılığı’ diyen Erdoğan, bugün dava çağrısında bulundu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nin İstanbul kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında üstü kapalı dava çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

    Urfa Halfeti'de gözaltına alınanlara işkence uygulandığı iddia edildi. Gözaltında bulunan 3 çocuğun ise serbest kaldığı öğrenildi.

    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak
    Cargill işçileri: Kazandığımızda diğer işçiler de kazanmış olacak

    Tekgıda-İş'te örgütlendikleri için işten atılan 14 Cargill işçisinin direnişi 400. gününde. Evrensel'e konuşan işçiler, mücadele etmekte kararlı.

    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı
    Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için belirlediği yol haritasını açıkladı

    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!
    TÜPRAŞ işçileri: Müzakere yoksa mücadele var!

    TÜPRAŞ'ta Koç Holdingin tutumu sebebiyle varılamayan uzlaşmada yasal sürecin sonuna gelinirken işçiler kararlılıklarını bir kez daha ifade etti.

    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi
    Osman Kavala'nın bireysel başvurusu AYM tarafından reddedildi

    Anayasa Mahkemesi, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın
    Dersim Belediye Meclisi: Tunceli yerine Dersim tabelası asılsın

    Dersim Belediyesi 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' yazılarak değiştirilmesi, kayyumun yarattığı tahribatın araştırılması kararları aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

    1864 yılında Çarlık Rusya'nın gerçekleştirdiği Çerkes sürgünü ve soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler için anma etkinleri yapıldı.

    Temelli: Yeni çözüm süreci başlayacak ama AKP'yle değil
    Temelli: Yeni çözüm süreci başlayacak ama AKP'yle değil

    Çözüm sürecinin başlayabileceği yönündeki iddiaları yorumlayan Temelli, "Yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak." dedi.

    Ekrem İmamoğlu: Bir genel sekreterin üç arabası olur mu?
    Ekrem İmamoğlu: Bir genel sekreterin üç arabası olur mu?

    İBB'de sadece araç masrafının 123 milyon TL olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu?" diye sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

    YSK'nin İstanbul seçimlerine dair iptal kararının gerekçesini bugün açıklaması bekleniyor. Seçime dair tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya hareket etti
    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya hareket etti

    PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal bu sabah İmralı'ya hareket etti.

    Akar'dan S-400 açıklaması: ABD’nin yaptırımlarına hazırlanıyoruz
    Akar'dan S-400 açıklaması: ABD’nin yaptırımlarına hazırlanıyoruz

    Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemine karşı yaptırıma hazırlanmasına ilişkin hazırlık yapıldığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız
    Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız

    Petrol-İş Genel Merkezi, TÜPRAŞ’ta süren TİS sürecine ilişkin açıklama yaptı. İşçiler açıklamayı olumlu değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor
    YSK'nin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair günlerdir ertelediği gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2019 Çarşamba

    Yenilenen İstanbul seçimleri, ekonomik kriz ve işsizlik, Trump'ın dünyada yarattığı gerilim, açlık grevi eylemleri ve falzası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    İstanbul Havalimanında uçağın kanadı pist kenarındaki direğe çarptı
    İstanbul Havalimanında uçağın kanadı pist kenarındaki direğe çarptı

    İstanbul - Ankara uçuşunu yapmakta olan yolcu uçağının sağ kanadı, pist kenarındaki elektrik direğine çarptı.