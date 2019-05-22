"Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" kitapçığı çözüm için yetersiz

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığının “Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” çerçevesinde hazırladığı kitapçıkta, sorunun çözümünde sağlıklı bir iletişimin öncelikle ele alınmasının işaret edilmesini eleştirdi.

Bacaksız, sadece hasta ve hasta yakınları ile kurulacak etkin bir “iletişim” üzerinden sorunların çözülebileceğine inanmanın sağlıkta yaşanan çok boyutlu sorunların üzerini örtmeye çalışmaktan öte bir anlam taşımayacağını belirtti.

BAKANLIĞIN BAKIŞ AÇISI YANLIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kitapçıkta “Oluşmuş şiddet olayları incelendiğinde pek çok olayın kaynağının doğru iletişim kurulamaması olduğu veya pek çok olayın da doğru iletişim teknikleri ile ortaya çıkmasının engellenebileceği görülmüştür” yazısına dikkat çeken Bacaksız “Sağlıkta şiddete bakış açısı bu olunca, kaçınılmaz olarak suçlu bu iletişimi kuramayan sağlık emekçileri olarak görülecektir. Tüm bedellerini sağlık emekçileri ödüyor olsa bile, caydırıcı hiçbir önlem alınmamış olacaktır. Daha da ötesi, sağlıkta şiddet eğilimleri taşıyanlar için bir başka mazeret daha verilmiş olacaktır ve kendilerini savunurken ‘Sağlık çalışanlarının yeterince iletişim eğitimi almadıkları’ suçlaması yönelteceklerdir” değerlendirmesinde bulundu.

SORUNUN KAYNAĞI SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlıkta şiddet söz konusu olduğunda iletişim konusunun bir durum değil bir sonuç olduğunu belirten Bacaksız “Sağlık alanında çalışanlar ve hizmeti talep edenler arasında yaşananlar, sağlık sisteminin bizzat kendisinden kaynaklanmaktadır. Kışkırtılmış sağlık tüketimi modeli, bir taraftan hastayı müşteri haline getirirken, diğer taraftan da sağlık sektöründeki katma değeri artırmaya yönelik olarak gerçek ihtiyaçları değil, ‘Müşteri Memnuniyeti’ni öne çıkarmaktadır. Sağlıkta şiddet söz konusu olduğunda da, “Müşteri her zaman haklıdır” sonucu çıkartılmaktadır” dedi.

Günde 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı bir ülkede, sağlık sistemini biçimlendiren, yönlendiren ve yönetenlerin sağlıkta şiddet konusunda gerçekçi çözümler üretmesi gerekliliğine vurgu yapan Bacaksız “Genel geçer ve yatıştırıcı yaklaşımlar sorunun çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Ancak öyle görünmektedir ki, sağlık sisteminin organizasyonunda yetki ve güç sahibi olanlar bu konuda oldukça çaresiz kalmaktadır” dedi. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını isteyen Bacaksız, kışkırtılmış sağlık hizmeti tüketimine dayanan ve sağlıkta şiddete yol açan sağlık politikalarından da derhal vazgeçilmesini istedi. (HABER MERKEZİ)