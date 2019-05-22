Gazeteci Ayşe Düzkan açık cezaevine geçebilecek

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Gazeteci Ayşe Düzkan’ın başvurusunu değerlendiren Bakırköy İnfaz Hakimliği, Ayşe Düzkan’ın açık cezaevine sevkinin yapılmasını kararlaştırdı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’nın açık cezaevine sevkini “örgütten ayrıldığını ve pişman olduğunu beyan etmesi” gerekçesiyle reddettiği kararını kaldırdı.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen Gazeteci Ayşe Düzkan, 29 Ocak’tan bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu.

Düzkan’ın 5237 Sayılı Yasa gereği infazı gereken 45 günlük süreyi tamamlayarak, cezası 16 Mart’ta bir yılın altına düştü. Düzkan’ın yasal prosedüre uygun olarak açık cezaevine gönderilmesi yönündeki başvurusu, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığınca 14 Mayıs günü verilen kararda, Düzkan'ın “örgütten ayrıldığını ve pişman olduğunu beyan etmesi” gerektiği ve 27 Temmuz’a kadar cezaevinde kalması yönünde oldu.

MAHKEME BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Ayşe Düzkan’ın avukatı Özcan Kılıç aracılığıyla Bakırköy İnfaz Hakimliği’ne itirazda bulundu. Hakimlik verdiği kararında, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının vermiş olduğu kararı kaldırarak, Düzkan’ın açık cezaevine sevkinin yapılmasını kararlaştırdı.

İnfaz Hakimliğinin kararı ardından avukatları Ayşe Düzkan’ın açık cezaevine sevk edilmesi için gerekli başvuruları yapması bekleniyor. (İstanbul/MA)

Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi