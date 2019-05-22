22 Mayıs 2019 10:42

Akar'dan S-400 açıklaması: ABD’nin yaptırımlarına hazırlanıyoruz

Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemine karşı yaptırıma hazırlanmasına ilişkin hazırlık yapıldığını söyledi.

Akar'dan S-400 açıklaması: ABD’nin yaptırımlarına hazırlanıyoruz

Fotoğraf: DHA

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı gazetecilerle bakanlık binasındaki iftarda bir araya geldi. ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığına ilişkin soruları yanıtlayan Akar, S-400 eğitimi için Rusya’ya personel gönderdiklerini belirterek “Türkiye, CAATSA yaptırımlarına da hazırlık yapıyor” dedi.

    DHA’nın haberine göre “82 milyon insanımızı ve ülkemizi korumak ve kollamak için hava savunma sistemi kurma ihtiyacımız açık. Bunun için tedbirler almak da bizim görevimiz” diyen Akar, Türkiye'nin S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlandığını ifade etti.

    Akar, “F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı? Ortaklığın gerekleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaklıkla ilgili ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen ülke. Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Bu malzemeleri de zamanında aksaksız ve eksiksiz olarak üreten ülke. Bunu da yaptık” diye konuştu.

    “2 UÇAK DAHA GELECEK”

    F-35 projesinin devam ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: "4 uçak bize teslim edildi, 4 pilotumuz var şu anda ABD'de, 47 astsubayımız var bakım hizmetlerini yapıyor. Kasım ayında iki uçak gelecek. Bu uçaklar geldiğinde konuşlanacakları yer Malatya hava üssü. Oradaki inşaatlar da planlandığı şekilde devam ediyor. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bize düşen neyse sorumluluklarımızı ciddiyet ve samimiyetle yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi yok. Bundan beklentimiz var doğal olarak F-35 programının da planlı bir şekilde yürümesi, yürütülmesi."

    Akar, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Ciddiyetle, samimiyetle, istikrarlı bir şekilde hakkımızı, hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasın bekliyoruz. Zaman zaman bazı zorluklar olsa da gidişatta şu ana kadar keskin dönüşün olmadığını görmekten memnunuz” dedi.

    “YENİ TEKLİF GELDİ”

    Patriot tedarikiyle ilgili gelişmelerin olduğunu ifade eden Akar, 28-29 Mart'ta yeni bir teklifin geldiğini, bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartların yenilendiğini bildirdi. Bununla ilgili detaylı çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, “ABD, Türkiye'den S-400 alımını ertelemesini talep etti mi?” diye sorulması üzerine, “Bunlar birbirinden bağımsız, münferit olaylar değil. Konuşmalar, görüşmeler içinde benzer şeyler oluyor. Bizim cevabımız bu konuda biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar” ifadelerini kullandı.

    Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, “Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek, o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız” dedi.

    “SAMP-T BATARYASINI KONUŞLANDIRMAYI ÖNERDİLER”

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Zirvesi'ndeki görüşmesinin ardından kendisinin de Fransız mevkidaşıyla bir araya geldiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:

    “Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bir noktaya gelindi. Onlar bir Samp-T bataryasını Türkiye'de konuşlandırmayı önerdiler. Bununla alakalı biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar keşif yapacaklar. Şu anda İncirlik'te İspanyolların bir Patriot bataryası, Kahramanmaraş'ta ise İtalyanların Samp-T bataryası var. Bu iki yerde incelemeler yapmayı teklif ettiler. Bu konu üzerinde, onların intikali üzerinde çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız tarafından da bu uygun görülürse önümüzdeki dönemde en azından bir, iyi niyet göstergesi olarak, Türk-Fransız ilişkileri bakımından sembol olması bakımından da böyle bir konu üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz.”

    Bir soru üzerine Akar, Fransızların bir batarya teklifi yaptığını aktardı.

    “RUSYA'YA PERSONEL GÖNDERDİĞİMİZ GERÇEK”

    S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiğine yönelik haberler hatırlatılan Bakan Akar, “Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” dedi.

    CAATSA YAPTIRIMLARI

    Sputnik’in haberine göre Akar, S-400’ün gelmesinin ardından ABD’nin CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi halinde neler yapabileceğinin hesabını yaptıklarını belirterek, “Türkiye CAATSA yaptırımlarının hayata geçmesine yönelik de hazırlık yapıyor” dedi.

    S-400 sisteminin geldiğinde konuşlanacağı yer konusunda çalışıldığını belirterek, “Bu bataryanın en öncelikli yere konuşlandırılması gerekiyor, bu konuda çalışılıyor. S-400 ve F-35 gibi iki sistemin birbirini etkilemeyecek şart ya da mesafenin belirlenmesini için çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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