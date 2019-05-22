22 Mayıs 2019 10:23
Beyoğlu’da temizlik kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı
Şişli Belediyesine ait temizlik kamyonu devrildi. Kazada 2 işçi hafif yaralandı.
Şişli Belediyesine ait temizlik kamyonu devrildi. Kazada 2 işçi hafif yaralandı
Fotoğraf: DHA
İstanbul Beyoğlu’da meydana gelen kazada Şişli Belediyesine ait temizlik kamyonu devrildi. Kazada, Şişli Belediyesine bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.
Kaza Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden temizlik kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak devrildi.
2 İŞÇİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki işçiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. (İstanbul/DHA)