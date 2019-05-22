Beyoğlu’da temizlik kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı

İstanbul Beyoğlu’da meydana gelen kazada Şişli Belediyesine ait temizlik kamyonu devrildi. Kazada, Şişli Belediyesine bağlı 2 temizlik işçisi hafif yaralandı.

Kaza Piyalepaşa Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi istikametinden Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden temizlik kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da savrularak devrildi.

Şişli Belediyesine ait temizlik kamyonu devrildi. Kazada 2 işçi hafif yaralandı Fotoğraf: DHA

2 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan iki işçiyi çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. (İstanbul/DHA)