ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

İsmi açıklanmayan birkaç kaynağa göre ABD, Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın alma anlaşması hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı. ABD haber kanallarından CNBC'de yer alan habere göre, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.

CNBC'ye konuşan kaynaklara göre verilen bu süre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son teklifi yani uzatılması mümkün değil.

CNBC'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

Daha önce de ABD'nin Türkiye'den S-400 teslimatının ertelemesini istediği iddia edilmiş ancak Türkiyeli yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi sisteminin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu, teslimatın ertelenmesi ile ilgili yapılan haberlere yönelik olarak ise, "Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Rusya'dan satın alınması planlanan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500'ün de söz konusu olacağını söylemişti.

Türkiye'nin S-400 alması, ABD Kongresi'nin 2017 Ağustos ayında çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına giriyor. Bu yüzden Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması ihtimali var. Bu yaptırımı engellemek için Trump'ın, S-400 alımının "önemli bir alışveriş olmadığını", NATO'nun ya da ABD'nin askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini deklare etmesi gerekiyor. (DIŞ HABERLER)

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