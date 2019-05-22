İstanbul Havalimanında uçağın kanadı pist kenarındaki direğe çarptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara uçuşunu yapmakta olan yolcu uçağı, pist başına doğru "taksi" yaptığı sırada sağ kanadı pist kenarındaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderilecek.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, kaza saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.

THY AÇIKLAMASINDA "TEMAS" DEDİ

THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi.

"BU NOKTADA KULENİN NE İŞİ VAR?"

Kaza anını Twitter hesabından duyuran Serdar Kuzuloğlu şu ifadeleri kullandı:

İstanbul - Ankara uçuşunu yapmakta olan TK2108 sefer sayılı uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz.

Bu noktada kulenin işi ne? Kule varsa bu kadar geniş uçak niye bu yoldan piste bağlanıyor? Karışık ve ciddi bir mesele ama terminal (İstanbul Havaalanı) hatası mı pilotaj mı bilemiyorum. Öğrenirsem paylaşacağım.

Uçağımız push-back aracıyla parka çekiliyor. Çarptığımız direğin konumu garip ama bizim taksi güzergahımız da öyle gibi. Fena halde meraktayım. Metal direği kağıt gibi katlamış kanadımız.

İstanbul - Ankara uçuşunu yapmakta olan uçağın sağ kanadı, pist kenarındaki bir kuleye çarptı. (Fotoğraf: Serdar Kuzuloğlu - Twitter)

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