22 Mayıs 2019 08:36

Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon

Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

    • Paylaş

    Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vize işlemlerinde yetkili aracı kurumların internet sitelerini ve iletişim numaralarını taklit eden şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi. Şebekenin bugüne kadar binlerce kişiyi dolandırdığı ve aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu ortaya çıktı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

    Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.

    İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla bir çok kişisel bilgilerini paylaşarak "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi.

    GOOGLE'A GÜNLÜK 20 BİN LİRALIK REKLAM VERMİŞLER

    Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.

    Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden "0850"li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

    Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi.

    AYLIK GELİR 1 MİLYON 200 BİN LİRA

    Şebeke üyelerinin deşifre olmamak için dönemsel olarak kurdukları şirketleri birbirlerine devrettikleri belirlenirken, aralarındaki irtibatın hiç kopmadığı ve kullandıkları internet siteleri, telefon numaraları, banka hesapları, e-posta servisleri ve yazışma içeriklerinin birbiriyle aynı olduğu dikkati çekti.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren teknik takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu tespit edildi.

    DOLANDIRDIKLARI KİŞİLERE "KERİZ" DEDİLER

    Kullanılan paravan şirketlerin isimleri, internet siteleri ve adlarına kayıtlı VoIP hatlarının (internet üzerinden ses iletimi sağlayan teknoloji) listesini çıkaran polis, teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ağına düşürdüğü kişiler için "keriz" ifadesini kullandığını kayıtlara geçti.

    OYUNCU ASILTÜRKMEN DE DOLANDIRILMIŞTI

    Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı. Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.  

    Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım" ifadesini kullanmıştı.

    OPERASYONDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarıldığı soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısının koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli 8 ilde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi göz altına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu. (Ankara/AA)

    ÖNCEKİ HABER

    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız
    Petrol-İş: TÜPRAŞ’ta gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanırız

    Petrol-İş Genel Merkezi, TÜPRAŞ’ta süren TİS sürecine ilişkin açıklama yaptı. İşçiler açıklamayı olumlu değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

    YSK'nin İstanbul seçimlerine dair iptal kararının gerekçesini bugün açıklaması bekleniyor. Seçime dair tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor
    YSK'nin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair günlerdir ertelediği gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Mayıs 2019 Çarşamba

    Yenilenen İstanbul seçimleri, ekonomik kriz ve işsizlik, Trump'ın dünyada yarattığı gerilim, açlık grevi eylemleri ve falzası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    İstanbul Havalimanında uçağın kanadı pist kenarındaki direğe çarptı
    İstanbul Havalimanında uçağın kanadı pist kenarındaki direğe çarptı

    İstanbul - Ankara uçuşunu yapmakta olan yolcu uçağının sağ kanadı, pist kenarındaki elektrik direğine çarptı.

    Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
    Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon

    Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Huawei kendini ABD’nin insafına bırakacak mı?
    Huawei kendini ABD’nin insafına bırakacak mı?

    ABD'nin Huawei'ye uygulamayı deneyip kısa bir süre sonra 90 günlüğüne ertelediği ambargo Huawei'nin ölüm fermanı mı?

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    GÜNCELLENDİ
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti

    Kale Kayış patronu, oğlu ve yöneticileri tarafından darbedilen işçiler yaşadıklarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Sefer Selvi karikatürünü paylaşan işçiye ‘hakaret’ davası
    Sefer Selvi karikatürünü paylaşan işçiye ‘hakaret’ davası

    İnşaat işçisi Deniz Avcı’ya Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayımlanan karikatürünü paylaştığı için “cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet
    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet

    Antep'te işsizlik nedeniyle kendini yakan Eyüp Dal'ın ölümüne ilişkin görgü tanıkları Evrensel'e konuştu.

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesine ‘manevi danışmanlık’ tepkisi
    İzmir Katip Çelebi Üniversitesine ‘manevi danışmanlık’ tepkisi

    Kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personelinin 'Manevi Danışman' adı altında görevlendirilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. 

    ‘Masallar, çocukları uyandırmak için anlatılmalı’
    ‘Masallar, çocukları uyandırmak için anlatılmalı’

    Eda Aktaş, Moyo Masal'ın kurucularından Duygu Şahlar'la çocuk ve masal ilişkisi üzerine konuştu.

    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

    1864 yılında Çarlık Rusya tarafından gerçekleştirilen Çerkes sürgünü ve soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler için anma gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Putin, Merkel ve Macron ile Suriye, Ukrayna ve İran gündemini görüştü
    Putin, Merkel ve Macron ile Suriye, Ukrayna ve İran gündemini görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

    Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık
    Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekilleri için verdiği iftar yemeğinde konuştu.

    ABD'den Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarına engelleme
    ABD'den Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarına engelleme

    ABD, F-22 savaş jetlerinin dün Alaska açıklarında Rusya'ya ait 4 bombardıman ve iki savaş jetini engellediğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun
    İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun

    İHD, Çerkes soykırımının 155. yılında "Soykırım dünyaca tanınmalı" açıklaması yaptı. HDP de soykırımın tanınması için Meclis araştırması talep etti.

    KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında ceza yağdı
    KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında ceza yağdı

    KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın karar duruşmasında ceza yağdı.

    Cezayir'de öğrenciler Buteflika temsilcilerine karşı sokağa çıktı
    Cezayir'de öğrenciler Buteflika temsilcilerine karşı sokağa çıktı

    Cezayir'de binlerce öğrenci eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto etmek için eylem düzenledi.

    İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı
    İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı

    ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri gücünü artırmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif "kazalara neden olabilir" uyarısında bulundu.

    CHP’li Sarıbal: Çay için açıklanan fiyatlar üreticiyi desteklemiyor
    CHP’li Sarıbal: Çay için açıklanan fiyatlar üreticiyi desteklemiyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: Çay fiyatlarındaki artış yüzde 21. Buna karşılık gübre fiyatları yüzde 100, ilaç en az yüzde 70 arttı.

    Taş ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
    Taş ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

    Ardahan'daki taş ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.