Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

Çerkes Dernekleri Federasyonu üyeleri, Çarlık Rusya’nın işgali sonucu 21 Mayıs 1864’te anayurtlarından sürgün edilen ve yaşamını yitiren Çerkesleri soykırımının 155. yılında İstanbul'da andı.

Taksim Odakule önünde bir araya gelen kitle adına açıklamayı Federasyon Genel Başkanı Nusret Baş yaptı. Baş, "Çarlık Rusya yerli halklara uyguladığı ağır bir soykırım sonrasında da 21 Mayıs 1864 tarihinde ülkelerini tamamen işgal etmiştir. Ancak Rusya'nın el kanlı çarları, bununla yetinmemiş, hayatta kalan nüfusun yüzde 90'ını oluşturan 2 milyonu aşkın Çerkesi de yurtlarından söküp atmıştır. Sürülen Çerkeslerin yarım milyonu, açlık, soğuk, salgın hastalıklar ile Karadeniz'in gemileri batıran fırtınaları ve vardıkları yerlerde karşılaştıkları olumsuz şartlar nedeniyle yolculuklarının daha ilk günlerinde hayatlarını kaybetmiştir. Öyle ki Çerkes halkını sürgün mahallerine taşıyan gemiler, arkalarında, bu gemilerden atılmış cesetlerden izler bırakarak Osmanlı toprağına kadar gelmiştir" diyerek yaşanan süreci hatırlattı.

"SOYKIRIMI KABUL EDİN"

Soykırım ve sürgünler sonucunda 7 milyonu aşkın Çerkesin hala anayurdu dışında yok olma tehdidi altında yaşadığını belirten Baş, Rusya'nın soykırım suçunu kabul edip Çerkes halkından özür dilemesini istedi.

Baş, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu olmak üzere tüm dünya parlamentolarını da Çerkes soykırımını ve sürgününü tanıyarak Rusya yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya davet ediyoruz. Çerkesler, mağduriyetleri giderilip ulusal hakları kendilerine teslim edilinceye ve varlıkları güvence altına alınıncaya kadar bu hak mücadelesini sürdürecek, ellerine geçen her fırsat vesilesiyle taleplerini dillendirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şiirler ve konuşmalarla hayatını kaybedenlerin anılmasının ardından Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu önüne "Soykırım insanlık suçudur" yazılı siyah çelenk bıraktı.

İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun