Game of Thrones'un yeni serisi 2020'de yayımlanacak

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones dizisinin sona ermesinin ardından beş bin yıl önceki dönemi anlatacak yeni bir seri dizi çekildiği duyuruldu. Dizinin 2020 yılında yayınlanması planlanıyor.

HBO tarafından yayınlanan, sekiz sezon süren Game of Thrones'un ardından beş bin yıl önceki dönemi anlatacak yeni bir seri dizi çekildiği ve dizinin 2020 yılında yayınlanması planlandığı belirtildi. Yeni hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

Game of Thrones'ta yer alan hiçbir karakterin olmayacağı ancak Vladimir Furdik tarafından canlandırılan Night King'in bu yapımda yer alacağı belirtildi.

Yeni serinin de yaratıcısı olan George RR Martin, geçen ay yaptığı açıklamada, “Westeros’un çok farklı bir dönemine bakacaksınız, Ejderhalar, Demir Taht ve King’s Landing olmayacak” demişti.

Dizide Naomi Watts, Miranda Richardson, Jamie Campbell Bower, John Simm ve Georgie Henley gibi isimlerin rol alacağı, çekimlere başlandığı ancak yayının 2020 yılı olduğu ifade edildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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