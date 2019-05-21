Putin, Merkel ve Macron ile Suriye, Ukrayna ve İran gündemini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin, Ukrayna krizinin ve ABD-İran gerilimin gündem olduğu belirtildi.

"Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdi" ifadesine yer verilen açıklamada Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda çözülmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiği belirtildi.

Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi istendiği ifade edilen açıklamada, "Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı" denildi.

İran-ABD gerilimine dair açıklamada, "Rusya, Fransa ve Almanya, İran ile ekonomi ve ticaret alanında işbirliğine olan bağlılıklarını doğruladı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tarafların farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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