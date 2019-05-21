21 Mayıs 2019 23:05

Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekilleri için verdiği iftar yemeğinde konuştu.

Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekilleri için verdiği iftar yemeğinde konuştu. Konuşmasında başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeni sistemle güçler ayrılığı ilkesinin belirginleştiğini ileri sürdü:

    “Bu Meclis, tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren meclistir. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de görevi de kendi adına yasamada işte bu Meclise, yürütmede Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı kurumlarına vermiştir. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir.”

    ‘HEPİMİZ TÜRKİYE GEMİSİNİN YOLCULARIYIZ’

    Konuşmasının devamında ‘aynı gemideyiz’ vurgularında bulunan Erdoğan, “82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır. O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir” dedi.

    “Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez” diyen Erdoğan, demokraside ve ekonomide Türkiye'ye sınıf atlattıklarını ileri sürdü. (AA)

    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

    Antep'te işe alınmadığı için kendini yakan yurttaş hayatını kaybetti

    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet

    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet

    Esenyurt'ta seçim nabzı | AKP seçmeni de 'oyumuzu çaldılar'a inanmıyor

    Esenyurt'ta seçim nabzı | AKP seçmeni de 'oyumuzu çaldılar'a inanmıyor

    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

    OECD, Türkiye ekonomisinin 2019’da büyüme beklentisini düşürdü

    OECD, Türkiye ekonomisinin 2019’da büyüme beklentisini düşürdü

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul'da 10 yaşındaki bir çocuk inşaat çukuruna düştü
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    19 Mayıs: Mücadele mi uzlaşma mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tek adam rejimi ve belediyelerde yeni düzen!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Şirin 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun siyasi ve sportif anlamı

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Belediyeler profesyonelleşti
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

    1864 yılında Çarlık Rusya tarafından gerçekleştirilen Çerkes sürgünü ve soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler için anma gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Putin, Merkel ve Macron ile Suriye, Ukrayna ve İran gündemini görüştü
    Putin, Merkel ve Macron ile Suriye, Ukrayna ve İran gündemini görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

    Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık
    Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekilleri için verdiği iftar yemeğinde konuştu.

    Huawei kendini ABD’nin insafına bırakacak mı?
    Huawei kendini ABD’nin insafına bırakacak mı?

    ABD'nin Huawei'ye uygulamayı deneyip kısa bir süre sonra 90 günlüğüne ertelediği ambargo Huawei'nin ölüm fermanı mı?

    ABD'den Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarına engelleme
    ABD'den Alaska açıklarında Rus savaş uçaklarına engelleme

    ABD, F-22 savaş jetlerinin dün Alaska açıklarında Rusya'ya ait 4 bombardıman ve iki savaş jetini engellediğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun
    İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun

    İHD, Çerkes soykırımının 155. yılında "Soykırım dünyaca tanınmalı" açıklaması yaptı. HDP de soykırımın tanınması için Meclis araştırması talep etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti
    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti

    Kale Kayış patronu, oğlu ve yöneticileri tarafından darbedilen işçiler yaşadıklarını Evrensel'e anlattı.

    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Mahmut Çınar’dan öykü tadında şarkılar
    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Efsane Formula 1 pilotu Niki Lauda yaşamını yitirdi
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    Süper Lig’de kümede kalma hesapları
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    'Saklı cennet'te kuş sayısında rekor artış gerçekleşti
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Devlet Tiyatrolarında “Nöbetçi Tiyatro” günleri başlıyor
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek
    KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında ceza yağdı
    KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında ceza yağdı

    KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın karar duruşmasında ceza yağdı.

    Cezayir'de öğrenciler Buteflika temsilcilerine karşı sokağa çıktı
    Cezayir'de öğrenciler Buteflika temsilcilerine karşı sokağa çıktı

    Cezayir'de binlerce öğrenci eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto etmek için eylem düzenledi.

    İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı
    İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı

    ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri gücünü artırmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif "kazalara neden olabilir" uyarısında bulundu.

    CHP’li Sarıbal: Çay için açıklanan fiyatlar üreticiyi desteklemiyor
    CHP’li Sarıbal: Çay için açıklanan fiyatlar üreticiyi desteklemiyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: Çay fiyatlarındaki artış yüzde 21. Buna karşılık gübre fiyatları yüzde 100, ilaç en az yüzde 70 arttı.

    Taş ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
    Taş ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

    Ardahan'daki taş ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet
    Anteplilerden işsizlik tepkisi: Gidişatın ve ölümün sorumlusu hükümet

    Antep'te işsizlik nedeniyle kendini yakan Eyüp Dal'ın ölümüne ilişkin görgü tanıkları Evrensel'e konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
    Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı, endeks mayısta geçen aya göre yüzde 13 azalış gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası
    Halfeti’de gözaltına alınanlara işkence iddiası

    Geçtiğimiz gün yaşanan çatışmanın ardından Urfa Halfeti'de gözaltına alınanlara işkence uygulandığı iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı
    İBB’nin 1717 araba kiraladığı ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1717 tane araba kiraladığı ortaya çıktı. Bu durumda İBB'de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız
    Ankara'ya gelen tutuklu anneleri: Çözüm bulunana kadar ayrılmayacağız

    Cezaevinde açlık grevinde olan çocukları ve yakınları için Ankara'ya gelerek çözüm arayan anneler, hükümetin adım atmasını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    İZSU'da kiralık şoförler kontak kapatınca geciken maaşlarını aldı
    İZSU'da kiralık şoförler kontak kapatınca geciken maaşlarını aldı

    İZSU'da şoför olarak çalışan taşeron işçiler maaşlardaki gecikmeden dolayı yine kontak açmadı. Eylem üzerine işçilerin geciken maaşları yattı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak
    YSK'nin gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine dair gerekçeli kararını bugün de açıklamayacağı duyuruldu.

    Adli Tıptan Şule Çet mütalaası: İntihar bulgusu yok
    Adli Tıptan Şule Çet mütalaası: İntihar bulgusu yok

    Adli Tıp, intihara ilişkin bir tablo olmadığını söyledi. Ayrıca “Şule Çet’in boynunda kırık var, bu canlıyken saldırıda meydana gelmiş olabilir” dedi.

    100 bin dolar üzeri döviz alım işlemleri bir gün bekletilecek
    100 bin dolar üzeri döviz alım işlemleri bir gün bekletilecek

    BDDK, gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir gün gecikmeli yapılacağını açıkladı.

    YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz
    YARSAV Eski Başkanı: YSK'nin gerekçeli kararı, kısa kararı aşamaz

    YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nin gerekçeli kararının kısa kararı aşamayacağını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    RES’e karşı mücadele veren Yaylaköy ‘afet bölgesi’ ilan edildi
    RES’e karşı mücadele veren Yaylaköy ‘afet bölgesi’ ilan edildi

    RES’lere karşı mücadele ile bilinen İzmir Yaylaköy, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘afet bölgesi’ ilan edildi. Köylüler karara tepkili.