Erdoğan’dan ilginç iddia: Demokrasi ve ekonomide sınıf atlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekilleri için verdiği iftar yemeğinde konuştu. Konuşmasında başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeni sistemle güçler ayrılığı ilkesinin belirginleştiğini ileri sürdü:

“Bu Meclis, tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren meclistir. Milletimiz bugünü ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de görevi de kendi adına yasamada işte bu Meclise, yürütmede Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı kurumlarına vermiştir. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir.”

‘HEPİMİZ TÜRKİYE GEMİSİNİN YOLCULARIYIZ’

Konuşmasının devamında ‘aynı gemideyiz’ vurgularında bulunan Erdoğan, “82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır. O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir” dedi.

“Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez” diyen Erdoğan, demokraside ve ekonomide Türkiye'ye sınıf atlattıklarını ileri sürdü. (AA)

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