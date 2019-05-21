21 Mayıs 2019 22:51Son Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2019 00:54
İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Fotoğraf: DHA
Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direklerinin içine düşen ve saatler sonra kurtarılan 8 yaşındaki Baran Geldi isimli çocuk yaşamını yitirdi.
DHA'nın aktardığına göre saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan'da İslambey Mahallesi'nde 8 yaşındaki Baran Geldi, inşaat kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 23.30'da çukurdan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Baran Geldi'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.(HABER MERKEZİ)