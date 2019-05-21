İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İHD: Çerkes soykırımı tanınsın, HDP: Araştırma komisyonu kurulsun

İHD, Çerkes soykırımının 155. yılında "Soykırım dünyaca tanınmalı" açıklaması yaptı. HDP de soykırımın tanınması için Meclis araştırması talep etti.