Barış Akademisyenlerinden Füsun Üstel açık cezaevine sevk edilecek

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 8 Mayıs’ta Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in açık cezaevine sevk edilmesi amacıyla yaptığı başvuru, Eskişehir 1’inci İnfaz Hakimliği’nce kabul edildi.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin 29 Nisan 2019’daki “Terör örgütü propagandası’ yapmaktan ceza alanların, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığı ve haklarında açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanırken örgüt mensubu gibi değerlendirilemeyeceği” yönündeki kararına atıfta bulunan mahkeme kararında, Üstel’in açık cezaevine sevk edilmesine hükmetti.

Üstel’in denetimli serbestlikten yararlanma talebi ise reddedildi. (HABER MERKEZİ)

Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi

Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı