Ukrayna'da parlamento seçimleri 21 Temmuz'da yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin, parlamentoyu fesheden ve erken parlamento seçimlerinin tarihini 21 Temmuz 2019 olarak belirleyen kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yemin ederek göreve başladı. Zelenskiy, yeminin ardından parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu. Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nu fesheden kararnameyi imzaladı, erken parlamento seçimlerinin tarihini de 21 Temmuz 2019 olarak belirledi.

Ukrayna'da olağan parlamento seçimlerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülüyordu. (DIŞ HABERLER)