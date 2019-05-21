İtalyan şirketi Astaldi, köprülerdeki hisselerini satışa çıkartıyor

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan şirketi Astaldi hisselerini yeniden satışa çıkartıyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul’daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin, Türkiyeli IC İctaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte 2012 yılında işletme hakkını aldığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 33 hissesi bulunuyor. Şirket 2018'de ekonomik kriz nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca Eylül 2018'de konkordato başvurusu yapmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinli şirketlerle görüşmeler yapıldığını söylemişti. (EKONOMİ SERVİSİ)