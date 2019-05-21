Türk-İş Başkanı Atalay: Kıdem tazminatı huzursuzluğu had safhada

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Viyana'da gerçekleştirilen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Kuruluna katıldı. Tüm dünyada sendikal haklar konusunda geriye gidiş olduğuna dikkat çeken Atalay, Türkiye’de işçiler arasında kıdem tazminatı konusunda huzursuzluğun had safhada olduğunu söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Viyana'da gerçekleştirilen ETUC'un Genel Kuruluna katıldı. ILO Genel Direktörü Guy Ryder ile haziran ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Konferansı hakkında görüşen Ergün Atalay, işçi hakları konusunda Avrupa'da ve dünyada yaşanan geriye gidiş ve Türkiye'de kıdem tazminatı ve çalışma hayatına ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Atalay, sendikal haklar konusunda dünyanın her yerinde geriye gidiş olduğunu söyledi, Avrupa’da yükselen mülteci düşmanlığına dikkat çekti. Avrupa’daki Türk kökenli işçilere çağrıda bulunan Atalay, “Türk kökenli işçi arkadaşlarımız işçi dostu, yabancı düşmanlığı yapmayan partilere oy versinler. Yabancı düşmanlığı yapan, işçi hak ve çıkarlarını geriye götürenlerle beraber olmayın bedelini siz ödersiniz” dedi.

Atalay, Türkiye’de emekçilerin gündeminde kıdem tazminatı ve zorunlu bireysel emeklilik sisteminin olduğunu belirterek, özellikle kıdem tazminatı konusunda işçiler arasında huzursuzluğun had safhada olduğu söyledi. Kıdem tazminatının mevcut haliyle devam etmesi gerektiğini söyleyen Atalay, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılmasını istedi. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine de tepki gösteren Atalay, 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinin de gündemlerinde olduğunu ifade etti. Atalay, bu konuda olumlu haberler beklediklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde bununla ilgili iktidar partisi hem kıdem tazminatı hem toplu sözleşme ile ilgili müjdeli haber bekliyoruz. Bununla ilgili huzursuzluğun son bulması gerekiyor” diye konuştu. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)