Köprüde otomobilini yakan bir kişi daha sonra intihar etti

15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir otomobil alev alev yandı. Otomobili sahibinin yaktığı ve daha sonra köprüden atladığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracını ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Fotoğraf: DHA

Yanan otomobil nedeniyle köprü trafiği Edirne istikametine bir süre kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşandı. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor. (HABER MERKEZİ)