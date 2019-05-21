21 Mayıs 2019 17:52

İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı

ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri gücünü artırmasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif "kazalara neden olabilir" uyarısında bulundu.

İran'dan Basra Körfezi'nde askeri gücünü artıran ABD'ye "kaza" uyarısı

Ekran görüntüsü Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

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    ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve yaptığı askeri yığınaklara ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri güçlerini artırmasına ilişkin "Bu kadar fazla miktarda askeri gücün küçük bir alanda bulundurulması kendiliğinden kazalara neden olabilir" açıklaması yaptı.

    CNN televizyonuna konuşan Zarif, ABD-İran arasındaki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. 

    ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmasına ilişkin konuşan Zarif, "Bu kadar fazla miktarda askeri gücün küçük bir alanda bulundurulması kendiliğinden kazalara neden olabilir" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminde bu tür "kazaların" yaşanmasını isteyen kişiler olduğunu ileri süren Zarif, "Kaza yaşanmaması için azami ihtiyat gerekli. ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor" dedi. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra İran ile yeni bir anlaşma için müzakereye hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren Zarif, "Sözlerinden dönen kişilerle konuşmaya istekli değiliz. Hiçbir İranlıyı tehdit ederek bir yere varamazsın. Müzakerenin yolu saygıdan geçer, tehditlerden değil" diye konuştu.

    TRUMP'IN TEHDİTLERİ 

    Trump, iki hafta önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran yönetimine yeni bir anlaşma için görüşme çağrısında bulunmuştu. Ancak iki gün önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme" ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın müzakere çağrısını, "ABD bugünkü tavrını sürdürdükçe müzakere zehirdir. Bugünkü ABD hükümetiyle yapılacak müzakere, iki kere zehirdir" ifadeleriyle reddetmişti.

    Trump, (20 Mayıs) Twitter hesabından paylaştığı mesajında ise "İran ne zaman hazır olursa eğer olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek" yazmıştı. 

    ABD-İRAN GERİLİMİ

    ABD Mayıs 2018’de, İran’la imzalanan Nükleer Antlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Trump’ın son hamlesi ise İran’a yönelik yaptırımları tekrar devreye almak ve bölgeye askeri yığınak yapmak. Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütleri” listesine almıştı.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD’nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs’ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran’ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

    ABD, kısa bir süre önce USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü Basra Körfezi’ne göndermişti. 

    İran ise zenginleştirilmiş uranyum miktarının 4 kat artırıldığını açıkladı. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Takht Ravanchi, BM'ye Körfez'deki gerginliğin azaltılması için "bölgesel diplomatik diyalog" başlatması çağrısı yaptı ve Cumhurbaşkanı Ruhani (20 Mayıs) "Bugünkü şartlar hiçbir şekilde müzakere şartları değil, direniş ve mücadele şartlarıdır" açıklaması yaptı. (DIŞ HABERLER)

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