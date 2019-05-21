Cezayir'de öğrenciler Buteflika temsilcilerine karşı sokağa çıktı

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto eden binlerce öğrenciye polis saldırdı.

Başkent Cezayir'de bu hafta 15'incisi gerçekleştirilen eylemler kapsamında sokaklara çıkan binlerce öğrenci, “Buteflika müttefikleri” olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhinde sloganlar atarak eylemlerin sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanına doğru yürüdü.

Merkez Postane Meydanına giden yollara barikatlar kuran polis, öğrencilerin meydana girişine izin vermedi. Daha sonra öğretmen ve vatandaşların da katılımıyla büyüyen eylemci kitlesi, hükümet konağına yöneldi. Burada da yoğun güvenlik önlemleri alarak binanın etrafını çevreleyen polis, halkın binaya yaklaşmasına engel oldu ve kalabalığa göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Cezayirliler sık sık Bin Salih'in cumhurbaşkanlığı seçimi için açıkladığı 4 Temmuz tarihini kabul etmediklerini ifade eden sloganlar attı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda başkentin yanı sıra ülkenin diğer bazı kentlerinde de öğrenci ve öğretmenlerin eylemler düzenlediği görüldü.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel eylemleri sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Cezayirliler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline gelmişti. (Cezayir/AA)