OECD, Türkiye ekonomisinin 2019’da büyüme beklentisini düşürdü

OECD Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini eksi 1,8'den eksi yüzde 2,6'ya düşürdü. 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya indirdi. Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın 2019 ve 2020’de büyüme oranının 2018’deki seviyenin gerisinde kalacağı öngörüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Türkiye'nin 2019 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme beklentisini eksi 1,8'den eksi yüzde 2,6'ya düşürdü. Kurum, 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya indirdi. Buna gerekçe olarak, yerel seçimler sonrasında ortaya çıkan belirsizlik gösterildi.

2018'de Türk lirasının dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesinin de ekonominin resesyona girmesine etkide bulunduğu ve liranın değer kaybının 2019’da da devam ettiği belirtildi.

AVRO BÖLGESİNİN 2019'DA YÜZDE 1,2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

OECD'nin salı günü yayınlanan Ekonomik Görünüm raporuna göre, Avro Bölgesi'nin 2019'da yüzde 1,2, 2020 yılında yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.

Küresel büyüme tahmini 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 3,2 ile yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya için beklentiler 2019 ve 2020'de yüzde 0,7 ile yüzde 1,2 oldu. Fransa için beklentilerini 2019'da yüzde 1,3, 2020'de yüzde 1,3'te bırakan OECD, Japonya ekonomisinin 2019'da yüzde 0,7, 2020'de yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

OECD, Arjantin ekonomisinin 2019 yılında yüzde 1,8 daralması, 2020 yılında ise yüzde 2,1 büyümesini öngörüyor.

GÜNEY KORE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kurum Güney Kore'nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e indirdi. Japonya büyüme beklentisi 2019 ve 2020'de yüzde 0,7 ile yüzde 0,6 oldu.

ABD VE İNGİLTERE'NİN 2020'DE BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞECEK

OECD'nin ABD için büyüme tahmini 2019 için yüzde 2,8 iken 2020 için yüzde 2,3 oldu. Kurum, İngiltere için 2019 ve 2020 için yüzde 1,2 ile yüzde 1,0 büyüme bekliyor.

EN YÜKSEK BÜYÜME BEKLENTİSİ ÇİN'DE

Kurumun Çin için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,2, gelecek yıl için yüzde 6,0 seviyesinde gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)